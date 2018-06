Drsná maminka Kateřina Jacques tráví šestinedělí v práci

"Šestinedělí je pro každou ženu náročným obdobím a žena by ho měla respektovat. Nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu dítěte," upozorňuje psycholožka Tamara Cenková.

Kdyby se sestavil žebříček političek, které se v rekordním čase zapojily do pracovního procesu, Jacques by okupovala přední příčky. Vždyť na první pracovní schůzku - tiskovou konferenci zelených přišla jen osm dní po porodu. Dceru měla u sebe, po jejím boku nechyběl ani otec a někdejší šéf strany Martin Bursík.

"To byla vlastně náhoda, byli jsme s malou na kontrole kousek od místa, kde se tiskovka konala, a protože bylo potřeba, aby se nás dostavilo více, přišla jsem také," dodala poslankyně s tím, že většinu práce zvládne vyřídit z pohodlí domova tak, aby s holčičkou mohla být pořád.

"Vždy záleží na tom, co to zapojení se do práce znamená. Pokud dítě má u sebe a pracuje, pak je to v pořádku," vysvětluje Cenková. Podle ní je ale vždy lepší, když je maminka s dítětem doma a na práci nějaký čas zapomene. "V šestinedělí je pouto mezi matkou a dítětem velmi silné, dítě s každým odloučením trpí," připomíná.

Kolegové Jacques se shodují, že do pracovního pedálu sice našlápla naplno, ale výchovu v žádném případě nezanedbává.

"Na západě je zcela běžné, že se matky vracejí do práce krátce po porodu. Dělají to obyčejné ženy, ale i kolegyně ve stejných funkcích jako jsem já. Noemi je moje třetí dítě a vím, co si můžu dovolit a jak si uspořádat práci, aby nestrádala. Mám ještě čtrnáctileté a patnáctileté dítě, jsou zlaté a neřekla bych, že bych výchovu jakkoliv zanedbala," doplnila Jacques.

Poslankyně, která je zároveň šéfkou výboru pro evropské záležitosti vystoupila před novináře také 6. listopadu, kde zelení představili Jana Švejnara jako možného kandidáta na eurokomisaře. Další důležitou schůzí bylo dnešní jednání výboru, kde se před poslanci obhajoval další možný eurokomisař Štefan Füle. - čtěte Füle: Mám vyhlédnuto šest pozic v komisi. A žádný škraloup nemám

Pro srovnání: ostře sledovanou matkou-političkou byla i Lucie Talmanová, partnerka expremiéra Mirka Topolánka. Malého Nicolase porodila 24. července 2007, do práce se poprvé podívala o měsíc později. "Je strašně maličký a jeho imunitní systém by asi neunesl, aby se na něj podívalo všech minimálně 81 poslanců od nás, kteří by ho chtěli vidět," vysvětlovala tehdy Talmanová, proč syna nakonec na jednání poslanců nevzala.