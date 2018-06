Drsná dietoložka Kateřina Cajthamlová se vrací

Ve skutečnosti je tahle dáma, která se již řadu let věnuje psychosomatickým nemocem a její specializace je dieta, příjemná a milá. S nadváhou sama nikdy problémy neměla, ale obézní lidé ji vždy zajímali.

Proč jste na účastníky reality show Jste to, co jíte tak drsná?

Pořad je licenční produkt, což mě trochu zavazuje, jinak bych taková nebyla. Dokud se nenatáčela první série, považovala jsem se dokonce za velmi hodného člověka. Ale věřte mi, že se na tu svoji drsnost netěším ani ve druhé sérii, kde budu ještě přísnější.

Dodržujete se svou pověstnou přísností zdravý životní styl i vy a vaše rodina?

Můj životní styl je pořád stejný, tedy zdravý. Můj bývalý manžel se ale staral o životní styl doma, takže byly naše dvě děti ze začátku trošku naučené i na sekanou či párky. Podobné potraviny v podstatě ještě dnes vyhazuju z ledničky. Přítel je však velmi zapálený pro nový životní styl a je velká legrace poslouchat debaty, které probíhají mezi ním, který je navíc maličko při těle, a mými hubenými dětmi. Je slyšet něco jako: „Vždyť máma říkala, že hubeným kečup neškodí. Zmrzlinu podle mámy občas můžeme.“ Jinak se u nás vaří většinou rychlé minutky, které jsou vždycky trochu zdravější než knedlíky, omáčky a různé zavařené věci. Jíme ovoce, zeleninu, celozrnné věci, těstoviny a rychlé pokrmy z ryb a drůbežího masa.

Opravdu si nikdy nedáte něco nezdravého?

Občas ano, třeba řízek v trojobalu. Naštěstí máme tu genetickou výhodu, že jsme hubení. Je pro mě ale překvapivé, že moje děti vepřový řízek nerady, takže když řízek, tak kuřecí. Ale podle toho, jak vypadají, je to asi v pořádku, tím mohu argumentovat.

Obsah vaší ledničky je také v pořádku, nebo by si náhodná kontrola podobná té, kterou děláte svým svěřencům, přišla na své?

Samozřejmě, že by bylo co vyhodit. Čas od času, spíš v zimě, mi chutná anglická slanina a čas od času, většinou v létě, si dám zmrzlinu. Jinak miluju tmavou čokoládu, ale říkám-li miluju, tak jí sním za měsíc dvě tabulky. Ale neomezuju se. Od mládí jsem sportovala a moje tělo jednoduše nemá některé věci rádo.



Když se člověk rozhodne hubnout a začít žít zdravě, jaký je první a nejtěžší krok, který musí udělat?

Trošku mě mrzelo, že když jsem byla hostem pořadu Jana Krause Uvolněte se, prosím, neodpověděla jsem mu kvůli velké trémě na otázku, co má dělat, aby zhubl v hlavě, že je to ten jediný správný způsob, jak se má začít. Hubnutí začíná rozhodnutím. Pokud se člověk rozhodne a nedělá to kvůli šatům, partnerovi, ale proto, že už má dost svého předchozího životního stylu, je v podstatě jistota, že se mu to povede. Jiné to je u lidí, kteří do toho jdou ze zdravotních důvodů. Reagují pak stejně jako nemocní, kteří se dozvědí diagnózu, čili smlouvají, nechtějí tomu uvěřit, snaží se to nějakým způsobem oddálit. No a někdy ve fázi toho poznání a zklamání bývá docela důležité je podpořit v tom, aby vydrželi. Fakt je, že k překvapení nás všech hubených mají hubnoucí a zvlášť opakovaně hubnoucí většinou větší vůli, protože ji neustále trénují. Držet děsivé typy diet a potom se dočkat zklamání, že po vysazení jsou tam, kde byli předtím, a znovu najít naději a znovu se pustit do nějakého nového dietního režimu, je opravdu o vůli. Ani si nedovedeme představit, jak je to těžké.

Existují nějaká obecná doporučení, jak shodit přebytečná kila?

Taková doporučení neexistují. Jak už jsem řekla, zaprvé je pro držení diety důležité rozhodnutí v hlavě a zadruhé je potřeba znát dobře svůj zdravotní stav a dietní omezení. Někdo jich má málo a někdo, kdo měl během let nebo třeba rodinnou zátěží smůlu a nasbíral spoustu nemocí, jich má bohužel hodně. Ta úplně nejšílenější dieta je dieta obézního cukrovkáře s vysokým krevním tlakem. A jestli má ještě porušenou jaterní a ledvinnou funkci, je to opravdu tanec mezi vejci. Nedoporučuji nikomu, kdo chce zhubnout, aby si koupil obecnou knihu o hubnutí, ale aby jeho první cesta vedla k lékaři. No a do třetice je důležité mít skupinu lidí, kteří vás podporují. Když přijde moment zoufalství a dotyčný toho chce nechat, je vynikající mít možnost zvednout telefon a dočkat se podpory.

Do června, kdy skončí natáčení druhé série, máte hodně nabitý program, nechybí vám někdy energie?

Mám jí sama od sebe dostatek, ale pochopitelně mi ji dodávají i účastníci reality show. Někteří z nich mě opravdu překvapují. Speciálně nevidomá dívka Romana Všetičková je jedním z velmi aktivních lidí. Dojemné bylo, když mi řekla, že jsem jí otevřela oči. Díl, v němž vystoupí, bude pro nás všechny poučný z mnoha různých hledisek.

Novinkou pořadu je hubnutí otce a syna Novotných. Nebude to tvrdý oříšek vzhledem k tomu, že Petr Novotný hubne téměř permanentně?

Co se týče Novotných, je pro mě velká čest s nimi pracovat. Fakt, že se Petr Novotný rozhodl změnit typ diety, je velkým závazkem. Dává si sice nižší cíle – během roku chce dosáhnout váhy sto kilo, ale i tak jsme zvědaví, jak se nám to podaří.