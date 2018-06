Drobné, které hýbají zemí

Několik producentů konfekce zjistilo, že drobné mince jsou ideálním materiálem na výrobu knoflíků. Kupovat stejné slitiny legálně totiž bylo dražší než použít drobné, vyhladit je, vyrazit nový nápis a proděravět na přišití. Pár lidí se za tento podfuk dostalo na hodně let do vězení. Pozměňování měny je totiž podobná činnost jako penězoměnectví, tedy padělání.Odchod ze scény je postupně osudem drobných po celém světě. Mizí s tím, jak se ceny různého zboží nominálně zvyšují, jak inflace znehodnocuje měnu. Právě tak opustily peněženky nejdříve tříhaléře (dávno tomu - existovala ještě Československá socialistická republika, psal se rok 1978), pak také jedníky a pětníky (obě mince o mnoho nepřežily federaci - platit přestaly 30. dubna 1993). V únoru tohoto roku se bankovní rada České národní banky zcela vážně zabývala otázkou, zda nezavrhnout také desetníky a dvacetníky. Rozhodnutí bylo nakonec jednoznačné a mariášníci se nemusí obávat, že by neměli oč hrát. Desetníky i dvacetníky zůstávají při životě.Návrhy na zrušení nejmenších domácích platidel však měly svou jasnou logiku. Držet v oběhu tyto mince není nic levného. Jeden desetník totiž stojí 24,6 haléře. Dvacetník je o kousek větší a také o trochu dražší. Jeden přijde banku na 27,5 haléře. To dělá v bilanci ČNB trochu vítr, protože tam účetně vzniká ztráta. Loni bylo do oběhu za staré či poškozené mince nebo na udržení optimální skladby hotovosti dáno dohromady 100 milionů kusů desetníků a dvacetníků. Ty přišly na 26 milionů korun, účetně se však do bilance promítly jako hodnota o zhruba deset milionů nižší. To je suma, kterou technicky a velmi důkladně uváženo nakonec uhradí daňoví poplatníci. A to jsou jen náklady na výrobu - další peníze jsou spojeny s nutností držet mnoho personálu v bankách, na poštách či třeba v supermarketech, protože obsluha drobných sum je velmi náročná na lidskou práci. Jenže argument, že je nějaká mince dražší než její nominální hodnota, je na první pohled sice působivý, ale velmi problematický. Například by podle této teorie měl ze světa zmizet také padesátník a koruna by se udržela jen zuby nehty, protože ta přijde na zhruba stejné peníze, jakou má sama hodnotu. Důsledně bráno, bychom tedy haléře mohli odpravit jako třídu. Jenže celé je to trochu postavené na hlavu. Životnost mince se totiž počítá na roky. To znamená, že za svou existenci vykoná každý peníz obrovské množství práce. Počet putování z ruky do ruky se počítá na statisíce. Svoje náklady si tedy každý desetník či dvacetník poctivě odpracuje, a nakonec skončí s téměř stejnou hmotností, s jakou startoval do života, zpátky v trezoru České národní banky. A pak někde v tavírně jako surovina.Zastavme se ještě u toho, co ostatně nejvíce přesvědčilo členy bankovní rady ČNB - tyto penízky mají svou nezastupitelnou roli. Představme si situaci, kdyby nebyly. Obchodníci by museli své ceny upravit tak, aby vystačili s padesátníky (pokud bychom zachovali alespoň ty). Znamenalo by to zdražení, protože představa, že by kvůli tomu obchodníci zlevnili, je zkušenosti to říkají jasně - absurdní. Tomu odborníci říkají, že i nejmenší platné mince mají svoji cenotvornou roli. Dokonce existuje představa, o kolik by se zvýšila inflace,pokud by desetníky a dvacetníky neexistovaly - bylo by to o půl procenta. O tolik by poskočily nahoru maloobchodní ceny. To jsou všechny ty případy rohlíků, tyčinek, zápalek a podobně. Také cena litru benzinu by musela respektovat násobky zbylého padesátníku, a to by omezilo soutěžní prostředí. Nyní je například možné hledat pumpu s cenou 24,90 koruny a dát jí přednost před čerpadlem, kde litr stojí 25,60 koruny - to by zmizelo. Cena by musela respektovat dostupné mince, takže by benzin musel stát buď 25 korun rovných, nebo rovnou 25,50 koruny, a pak až zase 26 rovných. Podobné je to třeba se šunkovým salámem. Deset deka by nemohlo stát 9,90 koruny, tedy kilo 99 korun. Muselo by to být deset a sto. Takže si sice můžeme celkem po právu říci, nač nám vlastně ty drobné jsou, když si za ně člověk nic nekoupí, ale zjevně fungují - drží ceny o trochu níž, než by jinak byly.Bývávaly časy, kdy bylo lepší si za desetník něco koupit, než ho použít jako podložku do regulátorů ústředního topení. Aby to nepůsobilo, že jsme nějaká velká výjimka - totéž platí o centu či kopějce. Za obě tyto minimince se kdysi dalo dokonce i něco koupit - ve Spojených státech však naposledy tak kolem roku 1933, v Rusku koncem osmdesátých let. Abychom zůstali u desetníků a dvacetníků. Tak třeba po velké hospodářské depresi kolem roku 1933 stačil desetník k nákupu nějaké té sladkosti u cukráře nebo u pekaře. V polovině šedesátých let se za dvacetník dal koupit rohlík, který se z naší optiky se svými čtyřiceti haléři nedostal ani v letech 1975 až 1989. Kusová startka (nejlevnější cigareta bez filtru) přišla na dvacetník až do roku 1989, sparta v roce 1975 pomalu končila své čtyřicetníkové období. Potom se cena zvýšila na sedmdesát haléřů. Pravda - výběr zboží v této cenové úrovni splaskl. Hlavně od doby, co již sirky dávno nestojí dvacetník, ale korunu, podobně nejlevnější cigareta jeden čas se nesměla z hygienických důvodů po kusech prodávat - nyní stojí zhruba tři koruny,a každá musí mít kolek.Nejsme zdaleka jediní, kdo má problémy s "drobásky". Před časem se objevila zpráva o tom, že se proti drobným mincím bouří žebráci - nikoli snad ti čeští, ale indičtí. Dvě stovky jejich zástupců z Dillí předaly do rukou premiéra Atala Biháriho Vádžpejího petici, v níž žádali o stakteré hýbají zemí žení tří mincí s nejmenší hodnou. Indická měna rupie měla v době petice hodnotu asi 0,025 dolaru. Takže na jeden dolar bylo třeba asi 40 rupií. To není tak velký rozdíl proti domácím poměrům a kursu (zhruba) 34 korun za dolar. Takže žebráci v Dillí, kteří chtěli Indii zbavit záplavy pěti, deseti a dvacetipaisových mincí (rupie se dělí na sto paísů), protestovali v podstatě proti tamním ekvivalentům našich již neexistujících pětníků a současných desetníků či dvacetníků.Co by si počali mariášníci?Zatímco indičtí profesionálové svého oboru to ženou až do nejvyšších politických kruhů se žádostí drobné zrušit, čeští hospodští amatéři (někteří na úrovni přinejmenším poloprofesionálů), vyznavači mariáše,žádali opak - až na nejvyšší místa předali svou petici "Zanechte nám deseťáky a dvaceťáky". Co jednomu vadí při obživě, jinému totiž slouží ku zábavě. Hlavní argument matadorů karetních stolků zněl: Zničíte náš rodinný život. Pokud by totiž hráli místo desetníkového padesátníkový mariáš, pak by celkové sumy nebyly v korunách či desetikorunách, ale ve stovkách. A to by domácí paní jistě nenechaly jen tak. Hlavně u těch, kteří prohrávají.Drobné zná každý, ale málokdo o nich ví více, než že si za ně nic nekoupí. Obě tyto mince vznikly ve své současné podobě s měnovou reformou, s pádem jednotné federální měny začátkem roku 1993. Nepatří k žádným velkým krasavcům a jde vysloveně o praktické kousky plechu. Tedy plechu - hliníku doplněného minimem hořčíku. Desetník navrhl akademický sochař Jiří Prádler, dvacetník výtvarník Jaroslav Bejvl. Menší bratr váží šest desetin gramu, větší 0,74 gramu. Nic drobnějšího už snad ani nejde dělat. Ostatně také použitá slitina je opravdu z nižší střední třídy. Prodejce vozů Škoda by o ní řekl, že je ideálním spojením ceny a užitné hodnoty. Oba pánové mají jednu velkou výhodu. Nebudou mít potíže s evropskými zákonodárci. Neobsahují totiž nikl, proti jehož přítomnosti v mincích je nyní módní protestovat. Evropské drobné se bez tohoto kovu budou muset po nátlaku Švédů a Organizace evropských spotřebitelů (BEUC) ve většině obejít. Všechny verze centů (1 euro = 100 centů) budou bez niklu, jenom jedno a dvoueurovky mohou nikl obsahovat. Tažení bylo vedeno pod vlajkou práv alergiků, u nichž podle některých studií nikl v mincích vyvolává reakce. Cynici však říkají, že vyhrál sever nad Francií. Drobné se totiž budou dělat z nordického zlata (hlavní složka měď), což je výrobek tradičně dodávaný finskou ocelářskou skupinou Outokumpu se silnou pozicí v celé Skandinávii. Utřeli naopak Francouzi, tradiční dodavatelé niklových slitin pro mince, kteří tak využívají svá naleziště na Nové Kaledonii v Pacifiku.Jak dlouho přežijí české drobné?Jaký osud čeká desetníky a dvacetníky nyní? Bankovní rada sice rozhodla o jejich uchování, ale neobjeví se třeba za rok znovu stejný návrh? Asi nikoliv a lze tiše předpokládat, že desetníky a dvacetníky budou mít stejnou životnost jako koruna. Mluvčí ČNB Josef Tománek k tomu poznamenal: "Bankovní rada nakonec za nejdůležitější prvek v celé věci považuje potřebu stability. Desetníky a dvacetníky jsou živé a používané mince, nemá tedy smysl jejich existenci ukončovat. U pětníků a jedníků to bylo v roce 1993 jiné, ty prakticky jenom překážely, normálně s nimi nikdo nepočítal. Za druhé pak poslední změna v oblasti měny proběhla před šesti lety a bylo by nešťastné do fungujících mechanismů znovu sahat. Příležitost k tomu ostatně bude znovu za zhruba šest let, kdy přejdeme na jednotnou evropskou měnu." Ovšem jen v případě, že si mariášníci zvyknou hrát jednocentový mariáš. Protože onen jeden cent je v současném kursu skoro čtyřicet haléřů. Že by těch rozvodů přece jenom přibylo?