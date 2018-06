I když tentokrát všechno nasvědčuje tomu, že by to mohla být pravda. "Opravdu jsme se nedávno vzali", řekl Tom. "Všichni se nás pořád vyptávali, kdy do toho koněčně praštíme a tak jsme do toho prostě praštili. A je to super," dodal Tom Green.

Tuto informaci potvrdila i přítelkyně Drew. "Je to tak. Tom a Drew jsou svoji," potvrdila tisku.