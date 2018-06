Drew Barrymoreová přiznala svoji bisexualitu

15:03 , aktualizováno 15:03

V těchto dnech, dvacet let po prvním promítání, přichází na plátna kin obnovená verze filmu E.T. Mimozemšťan. Jednu z hlavním rolí v něm hraje malá Drew Barrymoreová, tehdy naivní holčička, dnes dospělá žena, která má za sebou dva rozvody a problematický vztah s médii, jež ji kdysi opěvovala. Byla to zvláštní doba, některá témata jako například homosexualita byla tabu, zatímco dnes je už naprosto normální mluvit o vlastní sexuální orientaci.