Drew Barrymoreová je stejně drsná jako chlapi

"Jejich práce mi natolik učarovala, že bych s nimi hned měnila. Tedy, kdyby byli řidiči lépe placení," řekla dětská hvězda filmu E. T. a jedna z hlavních osobností filmu Charlieho andílci, která si svůj sen chce splnit ještě do konce letošního roku.



"Pokud mi to pracovní povinnosti jen trochu dovolí, pak vyrazím na výlet už v listopadu. Není na co čekat. Když člověk po něčem opravdu touží, měl si to dopřát hned. A já chci navíc podobnou šílenost spáchat už několik let," usmívá se herečka, která již vyrazila do autosalonů na obhlídku svého nového motorového mazlíčka.



Jak ale Drew dodává, než vyrazí, musí složit závěrečné zkoušky v autoškole. "To je jediná věc, která moji cestu napříč Amerikou může zmařit. Mám totiž strach, že při závěrečných jízdách nezvládnu zacouvat. To mi fakt ještě nejde," prozrazuje diva, podle níž je řízení kamionu stejně jednoduché jako výměna plenek.



"Chlapi si myslí, že ženská za volantem je horší, než oni. Jsou to jen jejich hloupé tlachy. Nedokážou se prostě vyrovnat s tím, že si umíme poradit i s tak obrovským strojem, jako je trajler. A já navíc netoužím po tom, abych musela někde v dálničních motorestech poslouchat stupidní žvásty, jak by mě všichni hned převálcovali. Bude to spíš taková jízda králů," vzkázala mužům Barrymoreová.



Kvůli mnoha hrozícím nebezpečím ovšem vyrazí na vytouženou cestu s početnou ochrankou.







