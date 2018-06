Drew Barrymore sexovala v opeře

"Šli jsme společně sice hlavně na představení, to nás ale přestalo po chvíli bavit, tak jsme na sebe mrkli a už jsme byli na záchodcích," vzpomíná Moretti.

Bubeník kapely The Strokes si s hvězdou filmu Charlieho andílci vychutnal především okamžik, kdy je na dámských záchodcích přistihlo několik návštěvnic opery. "Sice to byla trapné, ale neubránili jsme se smíchu. Naštěstí jsme pak museli jít rovnou ven a na představení už se nevraceli," popsal Fabrizio své zážitky z opery.

Moretti má ale dost prořízlou pusu, takže začal líčit radovánky ještě detailněji. Zalitoval, že si to s herečkou "nerozdali" raději na pánských záchodcích než na dámách. "Kdybych se s Drew miloval na pánech a někdo z chlapů to slyšel, jen si řeknou, super chlape! Do toho! Pokračuj!"

S šibalským úsměvem ještě dodal: "Takhle jsme skončili na dámách, kde jsme si vyslechli pěkné nadávky. Jedna z paniček dokonce začala šílet a zavolala ochranku, která nás vyvedla. Bylo to děsný."