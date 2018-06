Drew Barrymore: Ženy matky nemohou mít všechno

"Některých věcí se musíte zbavit a je to bohužel tak. Vím, že to vypadá, že se věnuji všemu a všechno zvládám, ale je toho tolik, čeho jsem se musela vzdát. Ale jsem ráda, že jsem to udělala. Pořád nad tím přemýšlím, celou dobu, ale člověk se opravdu začne řídit svými instinkty," řekla Barrymore v rozhovoru pro magazín Us Weekly.

Osmatřicetiletá hollywoodská hvězda se rozhodla neošidit se o výchovu své dcery Olive a také o vztah s manželem Willem Koplemanem, kvůli němuž konvertovala k židovství. Kvůli rodině se vzdala herectví a režie.

"Víte, člověk se musí vzdát výchovy dítěte, nebo si uvědomí, že jejich vzájemný vztah bude trpět, pokud bude pracovat ve dne i v noci a o víkendech. Bohužel já sama jsem byla vychovaná v generaci, kde ženy věří, že mohou zvládnout a mít všechno. Ale to nejde, některé věci musejí prostě ze stolu pryč. Pozitivní však je, že co na stole zůstane, je mnohem důležitější," dodala.