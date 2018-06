Drew Barrymore si víc rozumí se sestrou bývalého manžela než s ním

Jednačtyřicetiletá hollywoodská hvězda se sblížila s Jill Kargmanovou zřejmě víc než s jejím bratrem Willem Koplemanem, za něhož se před čtyřmi lety provdala.



Drew a Will spolu mají tříletou Olive a dvouletou Frankie. A přestože se rozešli, jsou stále kamarádi. Ne však tak blízcí jako s Jill, která je známou newyorskou spisovatelkou a herečkou.

„Drew a Jill jsou stále nejlepší kamarádky. Jsou si opravdu nesmírně blízké. Kvůli rozchodu má Drew s manželem problémy, ale Jill to drží pohromadě. Všechno zachraňuje,“ sdělil hereččin blízký přítel Andy Buckley.

Drew opravdu štěstí v lásce nemá. Rozvádí se už potřetí. Ráda by se jednou vdala klidně počtvrté. „Když někoho milujete, jdete do toho naplno a se vším všudy. Tak to prostě chodí, tak to je,“ svěřila se.

„Před několika měsíci to bylo strašné. Zažívala jsem ty nejtěžší chvíle v životě a nevěděla, jestli to ustojím. Bylo jasné, že můj život nabírá jiný směr a začala jsem se s tím sžívat,“ prozradila Drew. Doufá, že v budoucnu najde muže, se kterým vydrží celý život a prožije s ním klidné stáří se spoustou vnoučat. Její přátele ale tvrdí, že má herečka dost bláznivou povahu a není to s ní lehké.