Na hubnutí po porodu kašlu, říká Drew Barrymore

Drew Barrymore porodila dceru Olive před deseti týdny. V těhotenství přibrala přes 18 kilogramů. S žádným cvičením ani dietou ale nehodlá začínat.

"Mým novým heslem je: Nemožná očekávání jsou nemožná. Podívejte, s mým štěstím se budu trápit hladovkou, dřít v posilovně a další den mě srazí autobus. A proč bych měla ztrácet čas tímto? Jsem poslední osoba, které byste se měli ptát na tipy na cvičení. Nemám je. Nezajímá mě to," tvrdí sedmatřicetiletá herečka, pro kterou je čas strávený v posilovně ztracený.

Zajímá ji teď jen dcera. "Nejlepší část dne je, když ji probudím. Její první úsměvy jsou prostě nejlepší. A já s ní skáču a tančím a zpívám, jak můžu, aby se pořád smála," řekla Barrymore.

Drew Barrymore má po porodu pár kilo navíc Drew Barrymore ukázala v magazínu People dceru Olive.

Během těhotenství se živila hlavně zmrzlinou a cheeseburgery. Absolutně se jí změnily chutě. Ačkoli je milovnice zeleniny, nemohla ji ani cítit a naopak zmrzlinu, kterou obvykle nesnáší, musela jíst pořád.

Návrat k normálnímu jídelníčku a běhání kolem dcery jí pomůžou nějaké to kilo shodit. Ale Drew je jedno, kolik to bude a kdy.

Jejím opakem je další slavná maminka Megan Foxová. Ta po porodu syna Noaha vyloučila ze své stravy mléčné výrobky a k synovi si vzala chůvu, aby měla čas sama pro sebe. A dosáhla, čeho chtěla. Tři měsíce po porodu je štíhlá a krásná jako před těhotenstvím.

Megan Foxová se chlubí dokonalým vzhledem.

"Nejím mléčné výrobky, to je asi mé největší tajemství. Při takové hormonální zátěži je to těžké a není to dobré. Když chcete přibrat, jezte mléčné výrobky. Když nechcete, nejezte je," svěřila Foxová, která má syna s hvězdou Beverly Hills 90210 Brianem Austinem Greenem.