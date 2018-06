Drew Barrymore je podruhé těhotná. Jsem ráda, že jsem počkala, říká

Spekulace o těhotenství herečky se objevily už letos v únoru. Až nyní její mluvčí magazínu People potvrdil, že je opravdu v jiném stavu.

Herečka si vždy přála mít velkou rodinu. "Byla jsem jedináček a osamělá. Některým lidem se to líbí, protože to nabízí nezávislost, ale já chci, aby moje děti měly kolem sebe další děti. Možná bych chtěla dvě děti, aby mohly spolu jít životem. Když to přijde, tak to přijde," řekla nedávno herečka.

Je prý ráda, že s dětmi počkala, až bude starší. "Jsem ráda, že jsem žila tak plný život, než jsem se usadila v rodině, protože jsem si to užila," vysvětlila.

Will Kopelman, kterého si vzala v létě 2012, je hereččin třetí manžel. Předchozí sňatky jí dlouho nevydržely. S prvním manželem Jeremym Thomasem se stihla v roce 1994 vzít i rozvést. Druhé manželství s Tomem Greenem vydrželo dva roky. Brali se v roce 1999.