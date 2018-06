Drew Barrymore je blondýna kvůli nové lásce

Hollywoodská star, která v současnosti exceluje v novém filmu Až tak moc tě nežere, se momentálně pyšní medovými loknami a říká, že je pravý čas na změnu vzhledu.

"Všechno je o účesu. Miluju mít zrzavé vlasy, ale v současnosti si mnohem víc užívám to, že jsem blondýna. Je to zábavné. Už strašně dlouhou dobu jsem nezměnila svůj vzhled, takže mi to teď dělá radost," svěřila se Drew.

Herečka je od té doby, co se loni v červenci rozešla s hercem Justinem Longem, volná. Nyní se poohlíží po vhodném protějšku a snaží se neztrácet čas s někým, s kým si okamžitě nepadne do noty.



Drew Barrymore se zrzavými vlasy

"Naštěstí jsem neměla moc špatných schůzek. Byla jsem třeba na rande s jedním právníkem, během večeře jsme na sebe jen koukali a pak jsme řekli ´Ne, tohle nemůže klapat´, potřásli jsme si rukama a celý večer jsme ukončili," vzpomíná Drew.

I když už má za sebou dvě manželství, herečka o sobě tvrdí, že nemůže najít muže, který by si ji zasloužil.

"Věřím, že nefungují žádná pravidla. Myslím, že v určité chvíli dojde k nějakému zlomu a člověk není ochotný přijímat nebo dávat méně, než si srdce přeje nebo zaslouží," tvrdí Drew.