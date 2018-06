Drew Barrymore: Dcerám nedám mobil a zakážu herectví

Drew Barrymore si hollywoodských radovánek začala užívat už ve velmi útlém věku. V devíti letech poprvé ochutnala alkohol, za tři roky už kouřila trávu a šňupala kokain jako zkušená veteránka. Ve třinácti se poprvé dostala do léčebny, odkud s drobnými přestávkami odešla o rok později.

Ze závislostí se dokázala dostat a nelituje filmu E. T. Mimozemšťan, který roztočil její kariéru už v pěti letech. "E. T. byl nejlepší věcí, která se mi v životě stala, protože to naprosto změnilo směr mého života. Neměla jsem rodinu, domov a řád, takže svět filmu mi tento rámec poskytl. Ale s mými dětmi je to jinak. Budou mít rodinu, domov a řád a vše, co potřebují," vysvětlila herečka.

Drew Barrymore s dcerou Olivií

Je odhodlaná své dvě dcery vychovávat jako obyčejné holky, které nepůjdou na žádný casting až do své plnoletosti.

"Dětem herectví nedovolím. Až jim bude osmnáct, pokud budou chtít, je to jejich věc, ale předtím jim to nedovolím," řekla Drew Barrymore v interview pro magazín You deníku Mail on Sunday.

Své děti chce co nejvíc chránit také před sociálními sítěmi.

"Nelíbí se mi vůbec představa, že malé dívky vyrůstají se sociálními sítěmi, protože vím, jak jsou v tom věku citlivé. Jenže proti vývoji jít nemůžeme. Pokud naprosto chráníte své děti před světem, není to normální, ale já svým dětem prostě do určitého věku mobil nedovolím," řekla herečka.

S manželem Willem Kopelmanem má dvě dcery. Prvorozené Olivii je devatenáct měsíců, její sestra Frankie se narodila v dubnu.