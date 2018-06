Chci už další děti, říká Drew Barrymore, která ještě neporodila

"Myslím, že bych chtěla víc dětí. V hlavě si už plánuji, jestli bych měla mít další, až se toto narodí," prohlásila podruhé těhotná Barrymore pro magazín Marie Claire.

Herečka přiznala, že nenáviděla své osamělé dětství, a její rodina, kterou vyvdala s manželem, se pro ni stala vším.

"Nevěřila jsem, že to někdy zažiji. Vše je u nich tak bezpečné, pozitivní a zdravé, protože jejich hodnoty jsou stálé. To bylo pro mě ohromné. A to je to, co chci pro svou rodinu," prozradila nastávající maminka.

"Bylo mi čtrnáct, když jsem se přestěhovala do svého vlastního bytu. Tolik jsem se bála. Nevěděla jsem nic. Nevěděla jsem, že se jídlo musí vyhodit, když v lednici shnije. Byla jsem přesvědčená, že někdo ke mně vleze oknem. Chtěla jsem jen chodit do prádelny, sedět tam a číst si," řekla.

Barrymore promluvila také o problematickém vztahu k matce, se kterou už léta nevychází.

"Vždycky jsem byla k mámě empatická, ještě víc, když jsem měla první dítě a úžasně jsme se o tom bavily. Přesto se náš odstup nezmenšil. Je to nejtěžší věc v mém životě. Nikdy jsem se na ni nezlobila. Vždycky jsem cítila vinu a soucit. Ale v tomto okamžiku opravdu nemůžeme společně sdílet naše životy," dodala herečka.