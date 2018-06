Drdu i Spilku přivítali v rodných městech prvňáci

Náklonnost dávali svým krajanům jasně najevo při středeční road show, kterou oba finalisté absolvovali. O vítězi nakonec rozhodnou hlasováním diváci z celého Česka, a to již v neděli. Posuzovat budou podle tří písní - duetu se soupeřem, zbrusu nové písně Srdce pátrají napsané speciálně pro tento večer Janem Horáčkem a poslední písně dle volného výběru.

Drda zažil euforii ve Varech

Do Základní školy J. A. Komenského v Karlových Varech přijíždí před polednem Zbyněk Drda. Ředitelka školy nic netušícím žákům oznamuje školním rozhlasem, že do školy zavítal její bývalý žák. A Zbyněk Drda začne zpívat Ivánka z Mrazíka.



Děti jsou k neudržení a hrnou se k ředitelně. Kdo tam bude dřív, bude blíž svému idolu. A co on? Nestačí se divit. Děti se na něj vrhají tak, že ho málem svalí na zem. "Musel jsem před nimi utéct zpátky do ředitelny," přiznává Drda. "Ale bylo to moc milé." Následné přivítání s rodiči a posezení s kamarády a přáteli už se neslo v klidnějším duchu. Rodiče byli šťastní a uvolnění, prý jim už nevadí ani kamera. Zvykli si.

Spilku vyvolávali prvňáci

David Spilka odjížděl do rodného města unavený a nervózní. Bojí se, jestli ho tam vůbec někdo bude čekat, jestli ho někdo přivítá. Není divu. Fandovství zažívá jen v pražské sportovní hale při finálových kolech, jinak je kromě několika povinností zavřený v hotelu a netuší, co se děje venku, jaká je realita.



V olomoucké základní škole mu jeho pochyby hned vyvrátili. Nejen, že se na něj místní žáci okamžitě vrhli, ale podstrkovali mu i dárky a rvali se o jeho podpis. Jediný, kdo nepotřeboval získat od Davida nic, protože ho má doma celého a živého, byl jeho mladší bratr, prvňáček Adam.



Podobné to bylo i doma. Táta rocker svého syna povzbudil do finálového boje chlapským poplácáním po zádech. Vkládá do něj velké naděje. Bujaře ho pak přivítali jeho kamarádi. Čekali na něj v hospodě, a než se ho po dvou hodinách dočkali, stihli se na jeho počest trochu posilnit. David Spilka opouštěl Olomouc a rodinný domek ve vesnici kousek odtud dojatý. Tohle nečekal.