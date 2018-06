Dravá desítka ve volbách favorizuje ČSSD, říká numeroložka

Volby očima numeroložky Co prozrazují volební čísla poltických stran ODS 16 - je součtem 7, což je číslo s velkým potenciálem energie a nasměrováním na péči o lidi, ale nepatří mezi ta "dravá čísla". Vyjadřuje pochopení a spoluúčast. ČSSD 10 - je součtem 1 a je to to nejdravější číslo, které podporuje či znásobuje ego a žene vpřed. Jednička jako taková dává schopnost slovního vyjádření. KSČM 22 - je součtem 4, což je výrazný materiální aspekt silně podtržený až velkou přecitlivělostí. Jinak vyjadřuje zručnost a asertivitu. KDU-ČSL 8 - je karmické číslo, které se může zvrtnout na obě strany, ale také má silný energetický potenciál a podtón finančních zájmů. Vyjadřuje logiku a intelekt. TOP09 6 - je citlivé číslo zaměřené hlavně na rodinu a vztahy. Této straně bych celkem věřila, že jim jde o člověka ze všech nejvíc, ale do boje toto číslo není. Dává lásku ke kráse, k rodině a domovu.