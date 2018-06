Drama Blázen: v hlavní roli Vladko

FOTOGRAFIE ZDE

Drama Blázen poprvé: režie Vladko

Ráno začalo v pohodě. Jindřich si z diety hlavu nedělá a rozhodl se jí zase porušit. To nastartovalo Vladka: "Jindřichu, neštvi mě... Dostaneš serenádu." Pravou rozbuškou ale byla Luisova donáška snídaně do postele. "On je prostě vlezdoprdelista... Já měl 38,5, dva mě balej do studenýho, on přijde taky balit, že jsem dostal 45," začal vířit jinak dost znuděnou atmosféru.

Drama Blázen podruhé: hlavní role Vladko

Zřejmě to nebylo dost intenzivní, tak se do role pořádně obul a v kuchyni se rozkřičel: "Samý krávoviny. Já se z toho pos...! Si to neuvědomujete, že jste jak mag..., nebo jsem asi já?" Všichni koukali jako opaření. "Já nebudu nic dělat... Ty seš skvělej. Jedničko!" jízlivě vykřikoval na Luise a utekl do prádelny, kde se věnoval samomluvě. "Všude. Já ho slyším všude. Všude. Uteču a je všude," předvedl scénu jak vystřiženou z vypolstrované místnosti.

Drama Blázen potřetí: scénář Vladko

Úterní sestřih vypadal skoro jako filmová smyčka s Vladkovými hysterickými výlevy, za které by měl být nominován na Oskara. Luis šel s Lindou na zahradu kouřit a začal si zase prozpěvovat. Protentokrát začal Vlado řvát z prádelny: "Ty vogo. Já jsem na tebe alergickej. Prostě... Ty impotentní imbecile!" Proložil to hysterickým brekem a pomlouváním Luise s Tonym, který ho také nesnáší. "Ty vogo... Prostě... Já čekám, kdy bude ženskejm ráno měnit vložky." Luis se jen usmíval, a když provokace, tak tedy provokace - začal si znovu zpívat. Jana nevěřila vlastním očím a řešila to s Michalem: "Ty kokso! Snad to lidi vidí?!"

Drama Blázen počtvrté: dramaturgie Vladko

Jako jindy čekala VyVolené debatní hra. Vladko dostal roli satana, Rocky anděla. Ostatní hodnotili vlastnosti soupeřů a posílali je do pekla nebo do nebe. Vladka hra rozčílila, protože je to jak v mateřské školce a všichni melou samé krávoviny dokola. Vznikl zmatek, hádky a Luis všechny vyzval, ať "mažou zpět". To byla poslední kapka. Vladko ztropil šílenou scénu a rozpoutal další hádky. Pak se odebral do ložnice věnovat své samomluvě. Luis ho vyprovodil slovy: "Já se divím, že když někdo vysloví tvoje jméno, že se neurazíš."

Tady poteče krev, velebnosti...

Kačka, Rocky a Rišo přišli pro Vladka, ať se vrátí ke hře. Ale přišel i Luis. Vladkovi v hlavě opravdu hráblo a předvedl scénu, kde by se hodila svěrací kazajka a koňská dávka sedativ. Řval, ječel a škubal sebou jako šílenec, že mu přestalo být rozumět. Luis ale nehl ani brvou a stále na něho provokativně koukal, a pak posměšně navrhl, ať si spolu promluví. To už po něm letěl pytlík s chipsy a do ložnice z druhé strany vtrhl Vladkův spojenec Tony. Začal na Luise vřískat a následovaly i rasistické nadávky: "Ty sprostej arabskej deb..., pojeb... kokote, svinský provokativní prase,..." Nakonec do něj strčil, až přistál na Jindrovi. Vladko vřískal ale dál: "Nedělej to, Tony. To tě přivede do neštěstí. To se nedělá." Všichni VV tam stáli, jako by je opařil. Ve středu se to rozebíralo při slovenské Výzvě (mimochodem Rocky vyzval Riša) a Tony chtěl dokonce ihned opustit vilu.

Drama Blázen popáté: další role Vladko

V úterý probíhalo české Zúčtování a nepřežil ho Michal. Když pronesl, že to věděl, bouchl Vladko opět a začal dokola, dokola a dokola mlít jako flašinet své představy světa. Michal se mu snažil říct, že byl pro něj čtvrt roku nejbližší člověk, ale přes vodopád omletých slov to nešlo a odešel na zahradu kouřit. Tak to Vlado hustil do lidí v ložnici: "Ty vol...., ať už je konec. Mně je jedno, jak to dopadne... To věděli všichni, že on dostane nejvíc palců... Jsem to tenkrát neviděl, byl jsem do něj zahleděnej." Nakonec ale vystřelil jako raketa na zahradu a zase řval svou na Michala. Ten si ho nevšímal a zakončil to jen slovy: "Ty si normálně magor, Vlado. Normálně pako."