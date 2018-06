Drahá móda už tolik neletí

Chcete-li zjistit, proč ulice Tokia najednou vypadají mnohem barevnější a méně zbohatlické, stačí sledovat Takako Kidaovou při nákupní výpravě. Sedmadvacetiletá bankéřka říká, že ještě před rokem by ji Uniqlo, oděvní síť získávající si v Japonsku čím dál tím větší popularitu, nic neřekla, píše časopis Newsweek. Dnes se ale ve vestě Chanel a lodičkách značky Ferragamo probírá štůsky Uniqlo svetříků za 27 dolarů a Uniqlo triček za osmnáct. "Kupuju si evropské značkové věci, když cestuju za hranice, protože mají něco do sebe," říká Takako. "Ale když jde jenom o obyčejný svetr nebo tričko, tak komu by záleželo na značce?" Ještě před nedávnem by odpověď zněla "v Japonsku skoro každému".