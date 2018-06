Dracula čelil další nepříjemnosti: na Nývltovou spadla kulisa

"Stála jsem na jevišti a najednou jsem ucítila ránu na rameni. Nepřestala jsem zpívat a kupodivu mne to ani nevykolejilo. Pohotově jsem ale předmět odrazila dál od sebe, a možná proto se mi nic vážného nestalo. Odřené rameno opravdu nic není," líčí Nývltová.



Kamila Nývltová ukazuje, co jí způsobila kulisa

Na svoji první velkou premiéru pozvala samozřejmě v první řadě rodiče. Maminka možná nevěří, že to její dcera někam dotáhne, fotila ji totiž téměř na každém kroku. Mladá zpěvačka, která dostala hned napoprvé velkou příležitost ve slavném muzikálu, když ztvárňuje jednu z hlavních rolí, dvojroli Adriany a Sandry, má ale budoucnost rozhodně před sebou. Obstála skvěle před svými daleko slavnějšími kolegy, kteří po premiéře sklízeli pochopitelně větší obdiv diváků i médií.

"Nezávidím jim to, chápu to, jsem tady krátce," komentovala zájem o Moniku Absolonovou a Daniela Hůlku, když stála sama opodál jen se šťastnou maminkou. Mimochodem přiznala, že měla velkou trému. "Bála jsem se vstoupit na jeviště, mám samozřejmě před svými kolegy velký respekt. Vážím si ale toho, že s nimi mohu pracovat."

Absolonová sklidila asi největší úspěch, dostala i hromadu květin a dárků. "Plyšovou gorilu mi dal Marian Vojtko, medvěda kamarádka a puget růžových růží náš právník," prozradila zpěvačka.



Monika Absolonová s maminkou a bratrem

Málem se ovšem dočkala nepěkného překvapení. Její otec, který rodinu kvůli rozvodu deptá už nějaký čas, chtěl mermomocí přijít na premiéru, a jak se Monika dozvěděla, sháněl lístky do první řady. "Naštěstí už nebyly k dostání, i když já bych to asi ustála. Horší by to bylo s mými kolegy, ti by mu to určitě nedarovali," prohlásila zpěvačka, která má i v osobních věcech oporu celého ansámblu. - čtěte Absolonová promluvila o otci tyranovi: Je mi z něj zle

Nelehkou pozici ovšem měla Libuška Vojtková. Do první řady se totiž posadil její bývalý partner Pepa Vojtek, který paradoxně na jevišti sledoval ji, svého syna i současnou partnerku Jovanku Skrčeskou. Obě dámy jsou tanečnice a celým představením se různě protancovávají. Často jsou na jednom jevišti i obě najednou a v jednu chvíli je na něm dokonce vidět i Vojtkův syn Matyáš. K dokreslení jedné pasáže muzikálu se totiž na promítacím plátně objeví malé dítě, které nevinně hledí k nebi.



Jovanka Skrčeská a Josef Vojtek

"Tahle část vznikla náhodou, točili jsme s Matýskem už docela dlouho a chtěli jsme skončit, když najednou začal koukat zasněně vzhůru. Přesně to jsme potřebovali a nakonec se to v muzikálu také použilo," líčí Vojtková. Necitu by tahle scéna nedojala, jeho tátu rockera však prý dojímá. A ještě víc, když je sám na jevišti coby Dracula a zpívá píseň, jejíž text obsahuje slova: "ztratil jsem syna..."