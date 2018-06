Dr. Emil o tajemství orálního sexu

FOTOGRAFIE ZDE

"Chcete lekci o sexu? Co chcete vědět?," ptá se Emil a Regina navrhuje: "Co takhle tajemství orálního sexu..." A Emil začíná:

"Měla bys začínat od hýždí dolů a směj se tomu jak chceš...měla bys sem tam políbit tu prostatu a nebát se toho vůbec...plus různé další metody, o který bych teď neměl mluvit..."

Debatu přerušil Rosťa. Přiznal, že orální sex zažil, ale Emil jeho zkušenosti zhodnotil jako chatrné. "Ty sis nechal jenom udělat orální sex a šel jsi pryč jo? A vrátil jsi jí to? Nebo? Ty normálně červenáš! Noo, jsou takový typ holek. Ale víš proč se nenechaj? Protože zrovna třeba měla nějaký problémy. Z hygienických důvodů, jo? Oni vždycky mají nějaké výtoky a takové ty věci. Takže vždycky to musíš vyřešit jinak. Když prostě ženská nechce, tak na to nezapomeň a příští týden to zkus znovu, protože neexistuje ženská, které by se to nelíbilo. Aspoň z mého pohledu. A neodcházej, pojď zpátky," volá na odcházejícího Rosťu.

"Měl jsem těch žen a všechny byly spokojené a vím, že moje žena je spokojená těch 11 let, aspoň doufám. Kdyby to šlo, já bych byl schopný i šestkrát denně, ale to nejde samozřejmě. Já ti řeknu, já přijdu třeba po šestnáctce, sedřený, ale ještě to zmáknu, ale není to tak jak by to mělo být, já tomu říkám fofrovka."

"...Kluci, tam venku, pamatujte si kluci, jsme dobyvatelé," volá Emil do kamery "....nedávej jí hned najevo, že po ní jdeš a že ju chceš…když to nedáš najevo, ona hned začne přemýšlet. Proč mě nechce? A vlítne ti tam…"

V příštím díle promluví Emil o poloze 98.