Dovolená pro SuperStar se nevyplatí

"Odlétám na týden s kamarádem. On zájezd vybíral, takže ani nevím, kde přesně budeme." Hned jak se Poláček vrátí z dovolené, chce s kapelou natáčet písničky, aby je pak kompletně mohl nabídnout jednomu ze dvou vydavatelství, které jim nabízí vydat CD.

Krach zájezdu zklamal také Stanislava Dolinka. "Radost z toho nemám. Počítal jsem s tím jako s jedinou dovolenou u moře," těšil se Standa. "Tak se holt půjdu válet k rybníku," vtipkoval, ale pak přiznal, že si nějaký týdenní zájezd zkusí přece jen sehnat na poslední chvíli. "Nejspíš pojedu za kamarádkou a její rodinou do Řecka." Dolinek tvrdí, že má spoustu práce, kvůli níž jezdí z Brna často do Prahy. Chystá pro své fanoušky překvapení. Aby však úspěch nezakřikl, nechce za žádnou cenu nic prozradit. Když to půjde podle jeho představ, dočkáme se prý ještě o prázdninách. "Bude to hodně velká show," řekl iDNES.

Na Mallorku se spolu s ostatními těšil také Sámer Issa. V neděli se vrací z Kréty, kam se vypravil na týden s kamarádem. "Až se vrátí, poletí fotit na pár dní nějaké fotky do Brava a pak už budou s Ondřejem Brzobohatým pracovat na desce," prozradila iDNES Sámerova maminka Miroslava. Issa už jezdí několik let na dovolenou bez rodičů. Rád se prý potápí se šnorchlem a ploutvemi, vyzkoušel i vodní lyže a padák.

Za teplem letí i Šárka Vaňková, která stráví dovolenou s rodiči v Tunisku. Naopak cestu k moři neplánuje Tomáš Savka, který kromě přípravy na roli v muzikálu Miss Saigon poletí za tátou do Švýcarska. Mallorka pro něj znamenala jedinou dovolenou spojenou s koupáním. "Těšil jsem se a ani nevím proč vlastně nejedeme," řekl Tomáš iDNES.

Když nevyděláme, tak nepojedou?



Na Mallorku měli finalisté odletět s cestovní kanceláří Fischer. "Bohužel se cestovní kancelář nedohodla ani s televizí Nova ani s námi," popsal iDNES situaci Jan Musil, ředitel agentury Scream Artist Management, která má spolu s TV Nova přednostní práva zastupovat všechny finalisty. Televize chtěla na Mallorce natáčet o všech najednou pořád Prásk a CK Fischer měla zas své požadavky na zviditelnění se v nejsledovanějším českém médiu. "Stručně řečeno: Nově se nevyplatilo natáčet finalisty týden u moře za podmínek, jaké si představovala cestovní kancelář." Podle Musila se CK mohla ještě dohodnout přímo s jeho agenturou. Ani tady však obě strany nedospěly ke vzájemně výhodné dohodě.

"Pro televizi soutěž skončila vyhlášením vítěze," dozvěděl se iDNES na tiskovém oddělení Novy. Televize nemá už s finalisty soutěže nic společného. "Tv Nova není manažerem finalistů SuperStar, naše práce začíná a končí obrazovkou," vydala televize své oficiální prohlášení.

Mluvčí cestovní kanceláře Fischer Dan Plovajko (bývalý mluvčí Novy) tvrdí, že kancelář zájezd zorganizovat chtěla. "Chtěli jsme finalistům připravit zajímavý program, dokonce i uspořádat na Mallorce jejich koncert. Stáli jsme i o dlouhodobější spolupráci, ale neměli jsme partnera, který by garantoval platnost případné smlouvy. Agentura, která údajně soutěžící ze SuperStar zastupuje, nemá totiž od souhlas od všech finalistů."

Podle Plovajka je pravda, že agentura Scream má od Angličanů (vlastníků licence soutěže) zajištěnou tříletou opci na finálovou desítku, ale k tomu, aby je skutečně zastupovala potřebuje jejich souhlas. Ten jim prý od většiny z nich chybí. Jak by jinak bylo možné, aby mě jmény některých z nich oslovily i jiné agentury? Ptá se Plovajko a dodává: "Cesta nebyla nijak provázaná s televizí Nova. Je nám líto, že vinu za to, co pan Musil nebyl schopen zajistit, teď hází na někoho jiného."

