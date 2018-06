Dovolená na vodě

Ani ženy zvyklé na slunce by na lodi neměly zapomínat na dostatečnou ochranu hlavy. Nová kolekce Louis Vuitton Cup byla navržena pro slavný závod plychetnic, samozřejmě zde nechybí ani klobouk. Boty vhodné na palubu - svršek je z broušené nubukové kůže. Impregnovaná bavlna na parkách chrání před větrem. Módní Capri kalhoty.

Každý výlet lodí nemusí dopadnout právě jako plavba na Titaniku. Příjemný zážitek ovšem někdy záleží i na vhodném oblečení. Pro cestování na lodi - třeba při jednodenním výletu na řecké ostrovy - platí spousta pouček, ale pokud jde o módu, je třeba respektovat zejména dvě. Za prvé - bez pokrývky hlavy se neobejdete. Sluneční paprsky dokáží díky odrazům na vodě »pálit« ještě mnohem více než na pláži, a proto se také rychleji spálíte. To platí i o pokožce na hlavě, zejména máte-li řidší vlasy (to se týká i žen!). Za druhé - bílé oblečení propouští kolem 20 procent ultrafialových paprsků, proto je třeba aplikovat opalovací přípravky i pod ně. Pokud budete mít letos to štěstí, že strávíte dovolenou na lodi, počítejte s tím, že také do »námořnické« módy pronikla hlavně šedá, od perlové až k antracitově šedé, dále pak samozřejmě bílá, jásavě červená a mořská zeleň. Někteří milovníci jachtingu sice tvrdí, že se na lodi pohybují nejraději nazí, protože je to nejpohodlnější, na vodě však nesvítí jen slunce, bývá zde také nepohoda. Na trhu jsou už dnes svetry z vlny odpuzující vodu, která je protkávaná vláknem Lycra. Svetry mají »dýchací« jerseyovou podšívku, kterou lze stahovat páskem. Používá se také vlna »sea island«, opět s vláknem Lycra, jež je výjimečně měkká a má speciální povrchovou úpravu vhodnou i do velmi nepříjemného a mokrého počasí. Námořnické parky a větrovky se šijí v unisexovém provedení z jemně impregnované polyuretanové bavlny, aby měly čistě sportovní vlastnosti, případně ze směsi hedvábí a polyuretanu. Jako zdobné a zároveň praktické detaily se používají stahovací pásky, přírodní hovězina zlepšující elastičnost pásků kalhot a obšívání hliníkovými drátky. Tyto prvky se objevují jak u námořnických kalhot, tak u zdrhovacích kalhot s elastickými pásky. K námořnickému oblečení patří i typické kloboučky. Letos jsou módní typy, jejichž materiál vypadá jako bílá, šedá či světlounce zelená kůže. Jde však o imitaci, která je velmi poddajná, a přitom nepromokavá. Kloboučky tak poslouží proti slunci i dešti, případně je snadno zastrčíte do kapsy. Užijete je proto během letní dovolené i v podzimních plískanicích. A ještě něco - žádný jachtař vás nebude milovat, pokud mu vkročíte na palubu v obuvi s jakýmkoli podpatkem. Je to totiž nejlepší způsob, jak přinést na loď písek a další nečistoty. Podešev proto musí být rovná.