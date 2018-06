Australská dvojčata sdílí postel i přítele a mají stejné plastiky

Lucy a Anna žijí naprosto shodný život. Spí ve stejné posteli a chodí s jedním mužem. Dokonce jí i stejná jídla a to ve stejném množství. „Když ona je plná, já jsem taky. Když přestane jíst, přestanu taky. Chceme, aby naše těla vypadala stejně a chceme vážit stejně. Nikdy nejsme od sebe víc než několik metrů. Kamkoli jde má sestra, jdu také,“ řekly pro televizní kanál Seven.

Ponorková nemoc jim prý nehrozí. „Hádáme se denně, ale jen kvůli maličkostem. To je přirozené. Vždycky to překonáme. Jsme nejlepší kamarádky, takže nikdy nechceme jedna druhou ztratit,“ dodaly.

Pokud na svých tělech měly něco rozdílného, už to nemají. Utratily totiž v přepočtu 5 milionů korun za plastické operace. Mají vyplněné rty, zvětšená ňadra, prodloužené vlasy, umělé řasy i obočí.

Ani to však neodradilo producenty japonské televizní show, aby je vyhlásili „nejidentičtějšími dvojčaty světa.“

Všimli si jich na YouTube a pozvali je do show, kde se utkaly s dalšími dvojčaty o to, která jsou skutečně k nerozeznání. Soupeři neměli šanci, protože žádný z párů netráví tolik času pohromadě. „Oni chodí nakupovat odděleně, což my bychom neudělaly. A nesdílejí společnou ložnici,“ popsaly své soupeře.

Lucy a Anna navštěvovaly stejné školy. Udělaly si kosmetický kurz. Teď mají stejnou práci - starají se o seniory.

Australanky se navíc dělí i o jednoho přítele. „Měly jsme v minulosti rozdílné partnery, ale takto je to mnohem jednodušší a je to úžasné. Máme stejný vkus ve všem, takže je jasné, že se nám budou líbit i stejní kluci,“ říkají.

„Není to divné. Máme jednoho přítele a všichni tři sdílíme jednu postel. Všichni chlapi ve svých snech touží mít dvě přítelkyně,“ říká Lucy.