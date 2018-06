Doutníky? Také ne!

Po léta se tradovalo, že na rozdíl od cigaret nemohou doutníky nikomu ublížit, protože se nešlukují. Výsledky mnoha lékařských studií uveřejněné v uplynulých letech však dokazují, že to je omyl, a dokonce nebezpečný. Americká agentura AP upozornila na studii uveřejněnou v prestižním New England Journal of Medicine. Lékařský tým z kalifornského Oaklandu sledoval v letech 1971 až 1995 1546 kuřáků, kteří sice kouřili doutníky pravidelně, ale nevykouřili jich v průměru více než pět denně, a 16 228 nekuřáků. Závěr zní: kuřákům doutníků oproti nekuřákům hrozí dvojnásobně vysoké riziko, že onemocní rakovinou úst, hrtanu a plic. Také pravděpodobnost, že se u nich objeví některé z dalších nádorových onemocnění souvisejících s kouřením, je třikrát vyšší, stejně jako onemocnění srdce a cév.