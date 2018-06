Nepředvádím se jako Zeta-Jonesová, říká Douglasova první manželka

„Nikdy jsem neprodávala fotky nebo si z toho nenechala žádné peníze, vždy jsem všechno dala na charitu. Jsem hrdá na to, že mohu říct, že jsem nikdy svůj soukromý život neproměnila v showbyznys. Příliš mnoho veřejného vystavování škodí dětem,“ cituje list Daily Mail Lukerovou.

Nelíbilo se jí třeba, že Douglas a jeho druhá manželka Catherine Zeta-Jonesová v roce 2000 médiím prodali fotky ze svatby.

Lukerová žije ve vile na Mallorce, která stále patří i herci. Popřela zprávy, že by se Zeta-Jonesová pokusila manželovu polovinu odkoupit.

„To není pravda. Někdy lidé říkají věci, bez sebemenšího důkazu. Proč by někdo, kdo nemluví španělsky, nebo místním ostrovním jazykem, ani neví nic o této kultuře, chtěl dům tady? Ona sem ani moc nejezdí,“ řekla blondýna, která chtěla na exmanželovi vysoudit peníze ze zisku z jeho filmu Wall Street: Peníze nikdy nespí. Ale když se dozvěděla, že má Douglas rakovinu, právníky odvolala.

Lukerová je dcerou australského diplomata a Douglase si vzala v roce 1977, když jí bylo 19 let. O rozvod požádala v roce 1995 a v rámci vyrovnání získala v přepočtu 940 milionů korun.

Pár má spolu syna Camerona (35), který kvůli drogám skončil ve vězení a na svobodu se dostane nejspíš v roce 2018 (více zde). Lukerová i její syn prý každou noc ve stejnou dobu 15 minut meditují za jeho svobodu.

„Dát narkomana do vězení je jako dát diabetika bez léčby do cukrárny. Je to strašné, že někdo s penězi a slavnými rodiči může dostat takový tvrdý trest,“ prohlásila pro španělský list El Mundo.