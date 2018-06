Douglas: Nesnáším drby o těhotenství mé ženy

Hollywoodské hvězdy Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas. Michael Douglas a Catherine Zeta-Jonesová získali cenu za film Traffic. Charitativní koncert Pavarotti a přátelé 2001 Charitativní koncert Pavarotti a přátelé 2001

Jedna skupina nažhavených žurnalistů nyní spekuluje o tom, že se herecký pár snaží o početí marně. Druhá pak píchá do vosího hnízda a směle prohlašuje, že mezi Catherine a Michaelem panuje v této věci ostrý rozpor, poněvadž mladá maminka by ráda další potomky, ale letitý otec několika dětí už nemá na dalšího miláčka vlastní krve ani pomyšlení.Na jedné z charitativních akcí pořádané v Londýně pronesl Michael na toto téma pouze krátkou poznámku: "Oba doufáme, že budeme mít brzy opět miminko."Senzační zvěsti o tom, že velšská kráska Catherine je již těhotná, pocházejí z per novinářů, kteří se pravidelně skrývají za zkratkami a zásadně své články nepodepisují.Jejich tvrzení se snažil Douglas vyvrátit těmito slovy: "Moje žena se právě chystá se na natáčení snímku Chicago. Dovolte mi, abych vám řekl, že pro tu roli je potřeba opravdu úplně ploché bříško."