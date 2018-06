Douglas a Jonesová vyhráli soud

Souboj Douglasových s Hello! poutal velkou pozornost veřejnosti, protože všeobecně se na tuto záležitost nahlíželo jako na zkušební test, jak daleko mohou sdělovací prostředky v porušování soukromí slavných lidí zajít.

Neúspěšnou obhajobu postavil Hello! na tvrzení, že zveřejněním snímků rozhodně neporušil právo na soukromí slavného manželského páru, protože Douglasovi sami dali souhlas konkurenčnímu časopisu OK! - aby veřejnost do jejich soukromí nahlédla.



Douglas a Jonesová se soudí o fotografie

Svatba se konala před více než dvěma lety, poslední stání bylo v Londýně letos v březnu a soudce vynesl konečný verdikt až dnes.



Advokát žalující strany Michael Tugendhat již v březnu zdůraznil, že manželé věří, že časopis za zveřejnění fotografií trestu neunikne. Herecký pár požadoval 500.000 liber, což je v přepočtu 27 milionů korun, odškodného za ztrátu příjmů, stres a poškození kariéry vinou ubohé kvality snímků.



Manželé se nedovolenými snímky cítili hluboce zraněni. Do podezření upadli jejich přátelé i příbuzní, než se vyjasnilo, že pachateli jsou profesionální fotografové.



Tehdejší snoubenci odmítli nabídku časopisu, aby mu za 1,5 milionu dolarů prodali práva na fotografie ze svatebního obřadu. Podle Tugendhata pak majitel listu Eduardo Sanchez Junco zosnoval "krycí operaci", aby získal neautorizované snímky opulentního obřadu, který se konal v New Yorku v roce 2000.



Hello! od začátku popíral obvinění s tím, že mu byly snímky nabídnuty na otevřeném trhu a měl právo je zveřejnit. Kromě něho byla žalována také španělská mutace Hola SA, Junco a fotograf Philip Ramey.

Manželé se snažili zablokovat zveřejnění neautorizovaných fotografií, soud však jejich žádost zamítl a řekl jim, že pokud chtějí, mohou usilovat o odškodnění.

Nepustili se do soudního řízení, aby získali peníze. Prostě nechtěli, aby fotografie pořízené bez jejich vědomí byly zveřejněny, poznamenal advokát.



Zatím posledním filmem Catherine Zeta-Jonesové, která čeká s Michaelem druhého potomka, je právě uváděné Chicago.



Její manžel, který se sám proslavil v mnoha filmech jako Wall Street, Honba za diamantem či Honba za klenotem Nilu, je sám synem slavného herce Kirka Douglase.