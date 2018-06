Douglas a Jonesová čekají druhé dítě

Letos v lednu vyšlo najevo, že další těhotenství herečce na tři roky zakazuje velmi výhodná smlouva s Hollywoodem na natáčení devíti nových filmů. Krásce měla vynést závratných 89 milionů eur. Skutečnost je však, jak se zdá, jiná... Catherine Zeta-Jonesová je už ve třetím měsíci těhotenství.

V únoru 2002 se Catherine stala novou tváří americké kosmetické firmy Elizabeth Arden. Rovněž čtyřletá smlouva znamená v jejích příjmech dalších osm miliónů dolarů.

V srpnu - tehdy krátce těhotná - herečka odmítla totiž nabídku stát se novou tváří společnosti Victoria´s Secret, výrobce luxusního spodního prádla. "Michael Douglas by nesnesl, aby každý měsíc chlapi na celém světě s rozechvěním listovali v novém katalogu firmy, aby si prohlédli jeho ženu," uvedla na vysvětlenou.

Třiatřicetiletá Catherine Zeta-Jonesová se loni stala podle časopisu People nejkrásnější ženou planety.

Se svým manželem, který nyní hraje v novém filmu "A Few Good Years" (Pár dobrých roků) po boku svého pětaosmdesátiletého otce Kirka a třiadvacetiletého syn Camerona z prvního manželství, se Catherine seznámila v roce 1998 na filmovém festivalu ve francouzském Deauville.



Syn Dylan Michael se narodil v srpnu 2000 a o tři měsíce později se Zeta-Jonesová a o čtvrt století starší Douglas vzali. O malého Dylana pečuje Judy Coleová z Welsu odkud pochází i jeho matka. Její roční apanáž činí v přepočtu téměř 3,5 milionu korun. Za rok by měla vychovatelka Dylana naučit základy welšského jazyka a kultury, než nastoupí do některé z newyorských škol.