Dostal osm milionů, utratil prvních 70 tisíc

„Byl to můj sen už od minulého roku, kdy jsem sháněl prkno po second handech. Takhle jsem si mohl pořídit všechno nové. Kromě prkna pro začátečníky jsem se na hory oblékl od hlavy až k patě.“

S výběrem snowboardu mu poradil jeho bývalý soupeř z domu Velkého bratra a teď kamarád Milan Pešek. Ten byl také u toho, když si Šrek nechal z bankomatu vyjet stav účtu a zjistil, že výhra už na něj dorazila.

„Šli jsme spolu den před Vánocemi v Praze po Václaváku nakupovat nějaké dárky, tak jsem se podíval, jak jsem na tom s penězi. Když jsem viděl těch nul, málem to se mnou seklo. Nevěděl jsem v první chvíli, jestli to není číslo účtu. Hned jsme spolu zašli do obchodu se snowboardy. Hlavně, aby mi ta suma hned nezmizela, ale rostla. Nerad bych, abych měl za pár dní holý zadek,“ říká čerstvý milionář.

Zatím z ní ukrajuje pomalu. Kromě snowboardu pořídil vánoční dárky. „Rodičům jsem řekl, ať si vyberou, co budou chtít, sám jsem jim koupil domácí kino. Synovcovi jsem místo motorky na baterky sehnal narychlo velké auto na ovládání. Motorku má ještě u mě,“ slibuje.

Dárkem pro něj samotného prý byla samozřejmě výhra, za kterou si nadělil zmíněnou snowboardovou výbavu. Vyzkoušel ji hned mezi svátky ve Špindlerově Mlýně. Na prkně stál sice poprvé v životě, ale už druhý den sjel sjezdovku bez pádu.

„Učil mě Milan, který o mně tvrdí, že nemám pud sebezáchovy. Asi má pravdu, nemám strach a spustím se ze všeho. S radou se přidávali taky instruktoři, které jsem potkával na svahu a kteří mě poznali. Obul jsem se do toho a hrozně mě to baví. Sice bydlím na horách, ale v takovém horském středisku jsem byl poprvé v životě. Takže jsem si splnil další krásný sen. Určitě se do Špindlu zase vrátím, rád bych někdy koncem ledna, až se to trochu uklidní a budu mít víc času. Plánujeme týden na horách se všemi obyvateli domu Velkého bratra. Snad se stihne vrátit i Terezka, která je momentálně v Americe.“