Dospěla jsem, říká pět let po smrti manžela Vendula Svobodová

Byla to rána pro všechny. Jeden z nejúspěšnějších českých hitmakerů Karel Svoboda se 28. ledna 2007 zastřelil v zahradě své vily v Jevanech. Bylo mu osmašedesát a se svou ženou Vendulou měl ročního syna Jakuba.

Po jeho sebevraždě se strhla mediální smršť. Svobodová, které ve stejné době zemřel i otec, byla denně na titulních stranách bulváru. Uchýlila se ke kamarádce a na čas zmizela i do zahraničí.

"Pořád jsem byla z něčeho obviňována a cítila jsem, že jako člověk, jako ženská se musím pořád bránit. Dnes, po pěti letech a s těmi zkušenostmi, co mám, to můžu uzavřít jedinou větou – že do toho nikomu vůbec nic nebylo," říká Svobodová.



Paparazzi bulvárních deníků hlídkovali před jejím domem ve dne v noci a totéž dělají teď kvůli jejímu údajnému rozchodu s druhým manželem (více čtěte zde).

Tehdy jí komunikační agentura doporučila komunikovat, dnes už by je neposlechla. "Dospěla jsem – někdy bolestivě, ale dospěla jsem. Nechci, aby to vypadalo, že jsem měla těžkej život, že se lituju nebo aby mě někdo omlouval za to, že jsem utrpěla životní rány. S tím se musím srovnat sama," říká vdova.

Už během manželství si uvědomovala, že vzhledem k více než třicetiletému rozdílu může být jednou bez manžela. On sám se prý bál, že syna Jakuba už nevychová. "Tam těch strachů bylo víc. Myslím si, že důvod, proč jsme měli dítě v tak pozdním věku, když nám předtím jedno umřelo, byl ten, že to Karel udělal pro mě, protože mě miloval," svěřila Svobodová.