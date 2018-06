Došel vám testosteron?

Mužský hormon testosteron v krystalické podobě (světelný mikroskop, polarizované světlo)

Nabízený zázrak se jmenuje Androgel a velepřísná americká Food and Drug Administration (FDA) jej schválila jako přípravek k léčbě mírných forem depresí, jimiž podle výzkumů v zimních měsících trpí třetina až polovina populace!Reklamní kampaň je zaměřená především na zástupy deprimovaných stárnoucích mužů, kterým vštěpuje přesvědčení, že potřebují pouze doplnit hladinu hormonu testosteronu v těle a svět jim bude opět ležet u nohou. Poukazuje na podobnost s ženskou menopauzou a její hormonální léčbu.Přestože někteří odborníci tvrdí, že nic takového jako mužská andropauza neexistuje, jsou američtí lékaři v poslední době bombardováni žádostmi o předpis.Jak Androgel vlastně funguje?Jeho aplikace má nesporné výhody. Na rozdíl od tablet, které nadměrně zatěžují žaludek, nebo injekcí do svalu, neblaze známých u kulturistů a jiných siláků, které účinkovaly příliš rychle a měly spoustu dalších nepříjemných dopadů, Androgel se pouze vmasíruje do kůže na prsou. Testosteron, kterého gel obsahuje pouhé procento, se tak vstřebává pomalu a relativně bezpečně. Podle návodu je však třeba si po masáži důkladně umýt ruce a při milování chránit partnerčinu pokožku, aby kůru nepodstoupila nechtěně také.