Hanychová se přes Facebook pohádala s otcem svého syna Dopitou

"Prosím vás, už se mě nikdo na nic neptejte, nemám na to čas ani chuť, kdo má všech pět pohromadě, tak si v nejbližší době udělá obrázek sám," vyzval své přátele na Facebooku Dopita, který je znechucen zprávami bulváru o tom, jak selhal jako otec malého Kryšpína a jak podváděl Agátu Hanychovou.

Ta ale nevydržela mlčet a na jeho výzvu zareagovala slovy: "Škoda že si někdo neumí přiznat chybu."

Agáta Hanychová a její syn Kryšpín

Dopita ji pak obvinil ze lží. "Meleš jen svoje pravdy o mojí nevěře, která nebyla, házíš na mě špínu," napsal.

"Děláš to jen proto, abys nebyla za úplnou krávu, co vzala tátu synovi kvůli někomu jinýmu, až to vyjde najevo," dodal.

Modelka Agáta Hanychová a hráč amerického fotbalu Miroslav Dopita mají spolu ročního syna Kryšpína. Pár dní před jeho porodem prohlásila Agáta, že se chce za Dopitu provdat. Letos v srpnu to ale vzhledem k jeho údajné nevěře odvolala.