Donutilová: Televizi domů nepouštíme

Zuzana Donutilová



* s Miroslavem Donutilem měli svatbu 30. prosince 1977



* je matkou dvou synů



* pracovala jako sekretářka, po přestěhování do Prahy působila jako manažerka public relations v hudebním vydavatelství, nyní je spolumajitelkou Café-baru Platýz

Ano, ale přiznávám, že účetnictví není moje hobby. Naštěstí mám ještě dvě kolegyně.Manžel dostal nabídku na angažmá v Národním divadle a víc nebylo co řešit.O tom, že se jednou do Prahy přestěhujeme, jsme mluvili poměrně často. Když pak přišla zmíněná nabídka, nebylo potřeba žádné přemlouvání. Těšila jsem se.Nebylo to příliš radostné období. Nakupovala jsem balíky novin a hledala výměnu bytu. Neměla jsem k dispozici internet ani mobil, na pevnou telefonní linku jsme už pár let jen čekali. Tak jsem psala dopisy a manžel se pak chodil na ty byty v Praze dívat. Většinou to však byla hrůza. Navíc jsem v té době čekala miminko a v tom stavu jsem se cítila dost opuštěná.Ta práce mne docela bavila, jsem ráda v centru dění, ale už bych se k ní nevracela. Stejně tak bych se už nechtěla vrátit do Brna. Jezdila jsem tam moc ráda, dokud žili rodiče, ale už bohužel nežijí a mně se po nich v Brně strašně stýská.Moc se mi líbí. Údajně ani reakce diváků v Brně nejsou negativní a to je dobře. Já jsem v Brně prožila mládí a vůbec to nebyla nuda. Ale už pár let to nemohu objektivně posoudit.Já jsem v Praze maximálně šťastná, jsem městský člověk a tohle město miluji. Těch výhod je spousta, jsou však subjektivní. Například nabídka kultury, vzdělání, pracovních příležitostí, služeb i obchodů je tu pestřejší.Nepouštíme si domů fotografy ani různé televizní štáby, ale jinak s tím problém nemáme.To jste mě překvapil, takhle jsem ještě neuvažovala. Snažím se vystupovat sama za sebe, a ne jako manželka Miroslava Donutila. Tak si pozor nedávám.Zvyknete si na horší věci. Většinou jsou tihle lidé milí a říkají pozitivní věci. Musím říci, že mně to nevadí.Jako malá holka jsem chtěla být zpěvačkou, ale potom mi můj milovaný tatínek jednoho dne řekl, že nemám hudební sluch. To byla rána, obrečela jsem to, ale bohužel měl tehdy pravdu.Výstavy jsme zahájili fotografiemi Jakuba Ludvíka, to bylo v souvislosti s pořadem Na kus řeči, šlo o známé osobnosti kultury a sportu. Nádherné tváře a portréty. Prozatím jdeme touto cestou a také portréty Herberta Slavíka jsou mimořádné. Ostatně skvělých fotografů známe hodně, je tedy z čeho vybírat. V jednání jsou David Kraus, znovu Jakub Ludvík, Jef Kratochvíl, oslovili nás i někteří malíři.Zajímám se o obojí.Děkuji, tahle kavárna mi zatím stačí.Má připomínky, většinou kritické. Ale když pak jdeme do nějaké luxusní restaurace na večeři a není tam všechno dokonalé, jsem na koni.Většinou se mnou tyhle věci řeší. Jsem jeho nejkrutější kritik, ale už si zvykl.Do kina chodím ráda a docela často, ale s kamarádkami. Před pár dny jsem byla na filmu Hodiny, moc se mi líbil.Tak na těch mívám většinou trému.Asi Baladu pro banditu. Byl mladý, krásný, měli jsme krátce po svatbě, byl můj...Mám Pelíšky moc ráda, ale už jsem je pár měsíců neviděla, tak nevím. Těch scén bude víc..., třeba Duškova nabídka kvalitního sexu.Do společnosti chodím ráda, ale vybírám si.Zatím ano, volíme stejnou stranu.To neovlivňujeme, moji rodiče to také nedělali. Kluci se najdou sami.Asi mladší Martin. Už natočil dva seriály, Hotel Herbich a Josef a Li, a povídkový film Skrýš.Řídím já, baví mě to.Nejvíc asi v divadle, když vidíte přímou reakci publika. Lidé se smějí a on je tak na chvíli odvádí od jejich starostí. Potom při potlesku, když mu za to děkují.To bych byla moc ráda, ale držím se při zemi. Slavia má přece jen obrovskou tradici.Znám, skvělá kavárna.