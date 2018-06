Donutil: Šebrle si zahraje v Národním

"Teď mi trochu zatrnulo, protože to po mně ti dva padouši budou vyžadovat. Utěšit mě akorát může to, že jim snad nikdo nepovolí vystoupit na první scéně," řekl Donutil.

S Romanem Šebrlem se setkal při pořadu Na kus řeči. "Je to nesmírně vtipný a cílevědomý člověk. Hned po jeho vítězství jsem mu poslal esemesku s gratulací," dodal Donutil.

Budu desetibojařem

Olympiádu si v televizi nenechal ujít ani herec Ladislav Županič. "Až se v příštím životě narodím, budu desetibojařem," řekl Županič v reakci na úžasné Šebrleho vítězství. "Je na něj radost pohledět. Obdivuji se mu a věřím, že je na nejlepší cestě stát se nejlepším desetibojařem všech dob," uvedl.

"Je mi fantasticky. Úplně mě to vzalo, už v polovině jsem věřil, že toho Šebrle dosáhne," komentoval vítězství českého sportovce i herec Radoslav Brzobohatý. Rád ho prý samozřejmě pozve do svého divadla.

Herec a ředitel Divadla na Vinohradech Martin Stropnický, tuto olympiádu příliš nesleduje, nicméně se mu podařilo zhlédnout aspoň část. "Je velice cenné, že když je na člověka obrovský psychický tlak, má za sebou obrovskou práci a všichni to od Romana Šebrleho očekávají, a on to přesto dokáže - klobouk dolů," řekl Stropnický.