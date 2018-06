Donna z Beverly Hills se vdala

Na svatbě bylo na 400 hostů, nevěsta si ve slavný den oblékla šaty z dílny módního salonu Badgley Mischka.

Obřad se konal v Malibu, kde má okázalé sídlo společnost Toriina 81letého otce Aarona Spellinga, televizního producenta a jednoho z nejmocnějších mužů Hollywoodu s miliardovým majetkem. Ten také nevěstu přivedl k oltáři.

Podle agentury WENN si opatrný Spelling vymínil, že nastávající manžel Charlie musel souhlasit s podpisem předmanželské smlouvy. Teprve poté prý dal své jediné dceři

otcovské požehnání.

Tori se s Charliem poznala na divadelním jevišti v Los Angeles, kde si vedle sebe zahráli v komedii Maybe, Baby It´s You. Pro Shaniana to byl velký okamžik. V divadelní hře totiž nejen hrál, ale podílel se na ní také scenáristicky. Navíc se díky ní setkal s Tori, k níž prý okamžitě zahořel láskou.