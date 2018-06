Donatella Versace obléká Lady Gaga, chce i královnu Alžbětu II. a Kate

Donatella Versace ví, jak si udělat reklamu. Z Lady Gaga, která je tváří její značky, se návrhářce podařilo udělat opravdovou dámu (více zde). Na módní přehlídce v Paříži, kde ji zpěvačka proslulá excentrickými kostýmy doprovázela, Versace odhalila své odvážnější plány. Chtěla by oblékat dámy z britské královské rodiny.

"Mohla bych královnu obléct do barev této kolekce lila, světle růžové a fialové, ale mým snem je obléct ji do černé," řekla návrhářka pro list The Sunday Times.

Pochvalou nešetřila ani v případě vévodkyně z Cambridge. Kate i s manželem princem Williamem prý můžou za to, že mladí a bohatí Britové mají zájem o couture, tedy exkluzívní oblečení, které často udává světové módní trendy.

"Nazvala jsem to efektem vévody a vévodkyně z Cambridge. Ona může nosit cokoliv, protože má fantastické tělo," míní návrhářka.

Donatella se stala šéfkou módního domu svého bratra v roce 1997, kdy byl Gianni Versace zavražděn. Návrhář byl jedním z prvních, kdo k propagaci své značky začal využívat celebrity.