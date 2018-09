Stormy Daniels v nové knize popisuje sex s Trumpem i jeho penis

„Má penis jako houbu,“ píše Daniels v knize s názvem Full Disclosure (Úplné odhalení). Donalda Trumpa viděla pornoherečka poprvé na golfovém turnaji v Kalifornii, kde vítala hráče spolu se dvěma kolegyněmi z branže. „Měl červenou kšiltovku. Hned jsem si ho všimla. Prostřednictvím bodyguardů mě pak pozval na večeři. Nakonec z toho bylo pozvání do jeho domu,“ říká Daniels. Trumpův penis popisuje jako „menší než průměrný, ale ne úplně malý“.



„Trump ví o tom, že má neobvyklý penis. Vypadá jako malý hříbek s obří hlavou. Ležela jsem u něj v posteli a štvalo mě, že mi to dělá chlap, který je zarostlý jako Yeti a má penis, co vypadá jak postavička ze hry Mario Kart. Nejspíš to byl ten nejnudnější sex, co jsem kdy zažila, ale on to očividně viděl jinak,“ dodává pornoherečka.

Ještě větším tématem než Trumpova sexuální výkonnost a velikost penisu jsou vlasy. Jejich struktura a styl úpravy jsou zdrojem řady spekulací i parodií. „Jeho vlasy jsou skutečné. Je to jeho volba,“ tvrdí Daniels. Trump si podle ní myslí, že tento styl účesu mu sluší. Na otázku, zda se při sexu rozcuchají, odpověděla: „Ano. Vypadá potom jako opilý kakadu.“



Pornoherečka nikdy nevěřila, že Trump jednou bude americkým prezidentem. V roce 2006 měla s prvním mužem USA milostný poměr, ačkoliv ten se o rok dříve oženil s Melanií.

Když se Trump rozhodl kandidovat na prezidenta USA, došlo mu, že výpověď Daniels o jejich intimním poměru za zády manželky by mu mohla v očích voličů ublížit. Daniels proto Trumpův právník před volbami v roce 2016 nabídl a zaplatil 130 tisíc dolarů (2 872 000 korun) za to, aby o celé kauze mlčela. Pornoherečka však nakonec o sexu s prezidentem USA s médii promluvila.



Chvíli před volbami, kdy začala o vyzrazení intimností uvažovat, se Daniels bála o svůj život. Již roky předtím jí totiž bylo vyhrožování smrtí, pokud prozradí Trumpův románek, píše The Guardian. „Často mi vyhrožovali. Například ke mě na parkovišti přistoupil obrovský muž a řekl mi, ať ani nemyslím na to, že bych někomu řekla pravdu o mně a Trumpovi,“ vzpomíná pornoherečka.

Stephanie Cliffordová vystupující pod jménem Stormy Daniels (New York, 23. února 2018)

„Měla jste s ním dobrý sex?“ ptá se zpovídající Daniels v audio nahrávce rozhovoru pro bulvární magazín, který Trump hodlal sprovodit ze světa. Nepovedlo se mu to a tak svět zná i odpověď. „Co tím myslíte?“ podivila se pornoherečka. Když se jí pak zpovídající zeptal, jestli je pravda, že Trump nemá velký penis, odpověděla: „Jo.“ A když byla vyzvána, aby jeho penis přirovnala k jeho prstům na ruce, dodala: „Nechci nikoho ztrapňovat.“



Když podváděl Trump svou první manželku Ivanu s Marlou Maplesovou, byl chytřejší. Zaplatil milence dost na to, aby se v médiích objevila zpráva, že tato žena nikdy lepší sex nezažila.



„Kdykoliv jsem ho během posledních let viděla na televizní obrazovce, pomyslela jsem si: S tímhle jsem měla sex. Uh.,“ píše Daniels. Ta se rozhodla pro zveřejnění svého příběhu i proto, že kdyby se jich chtěl Trump zbavit, ona i její dcera budou díky tomu méně zranitelné.

Daniels ve své knize popisuje svůj životní příběh od dětství až po aférku s Trumpem. Pornoherečka, vlastním jménem Stephanie Cliffordová, vyrůstala v Baton Rouge v Lousianě. V memoárech přiznává, že už od svých devíti let byla sexuálně zneužívána starším mužem. Temné vzpomínky střídají i ty úsměvné. Například na to, jak byla platonicky zamilovaná do herce Patricka Swayzeho a jeho plakát z filmu Hříšný tanec líbala tak intenzivně, až v něm udělala díru.

Pornoherečka začala s prací striptérky na střední škole. Netrvalo dlouho a pronikla i do odvětví pornografického průmyslu, ve kterém se stala uznávanou oceňovanou režisérkou, producentkou i pornohvězdou.