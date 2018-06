Trump kritizoval imigranty, televize na protest nechce jeho Miss

Trumpova společnost organizuje mimo jiné každoroční soutěže krásy Miss USA a Miss Universe. Ale společnost NBC Universal oznámila, že na televizní stanici NBC se už nebudou vysílat. Miliardář se už rovněž nebude objevovat v televizní reality show The Apprentice a další pořad Celebrity Apprentice bude rovněž pokračovat bez něj.

„V NBC jsou našimi základními hodnotami vyjadřování respektu a důstojnosti všem lidem. Kvůli nedávným hanlivým výrokům Donalda Trumpa na adresu přistěhovalců s ním společnost NBC Universal ukončuje obchodní vztahy,“ uvedla firma v prohlášení.

Největší mexická televizní společnost Televisa zase oznámila, že nebude vysílat soutěž krásy Miss Universe. Země rovněž na letošní klání nevyšle svou zástupkyni. Podle televizní společnosti byly Trumpovy poznámky „neuctivé“ a urazily prý celý mexický národ. „Důrazně odmítáme veškeré formy diskriminace, rasismu a xenofobie,“ uvedla Televisa.

Donald Trump letos 16. června potvrdil, že bude příští rok kandidovat na amerického prezidenta. Během svého projevu mimo jiné obvinil Mexiko, že do USA posílá násilníky a další zločince.

„Dovážejí drogy, zatahují do země zločinnost, jsou to násilníci. Domnívám se, že někteří z nich jsou dobří, ale mluvím s pohraniční stráží a ti mi říkají, co se k nám dostane za lidi,“ uvedl tehdy Trump. Dodal, že v případě vítězství ve volbách má v plánu na hranici s Mexikem postavit obří zeď.

Miliardář v reakci na oznámení NBC uvedl, že na svých výrocích trvá. „Pan Trump trvá na svých prohlášeních týkajících se nelegálních přistěhovalců, byla trefná. NBC je slabá a jako všichni ostatní se snaží být politicky korektní, právě proto má naše země tak vážné problémy,“ uvedla Trumpova společnost.

Podnikatel v pondělí vystupoval před svými příznivci v City Clubu v Chicagu. Před vchodem na něj čekal i hlouček demonstrantů. „Trump je rasista,“ křičeli podle místních médií protestující, většina z nich byli Latinoameričané.

Podnikatel, jenž byl mnoho let ženatý s Čechoameričankou Ivanou Trumpovou, se chce příští rok zúčastnit republikánských primárek. V Republikánské straně má již více než deset soupeřů, další republikáni to zvažují.