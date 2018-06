Dominy mají v salónech plno

Pražský psychiatr Jan Cimický tvrdí, že zvýšený počet zájemců o výprask má několik příčin. Rozhodně to však neznamená, že by se po našich zemích začaly zničehonic prohánět hordy nebezpečných deviantů."Pokud sledujeme zvýšený zájem o sadomasochistické salóny, nabízí se několikeré vysvětlení. Jednou z možností je, že v sobě někteří lidé v objeví sadomasochistický sklon. Dnes už jde o odtabuizované věci, a tak se za to nestydí. Nenechávají to jako dříve pouze ve své fantazii, ale své sklony chodí do těchto zařízení ventilovat. Jsou třeba známy případy, kdy muž třeba v padesáti letech zjistí, že je homosexuál. Opustí rodinu, najde si přítele a vlastně ve zralém věku začne úplně nový sexuální život," řekl psychiatr.Mnoho jedinců i párů začne běžný sexuální život nudit. Potom začnou toužit po nových zážitcích a pod nelítostným bičem dominy prý hledají nezvyklé zážitky. "Velmi mnoho lidí si chce vyzkoušet něco nového a oživit životní stereotypy. Mnoho žen například vyzkouší alespoň jednou za život i lesbický vztah. Za tím vším se skrývá zvědavost a nuda. Pokud těmto lidem není patnáct, tak to může fungovat i jako náhrada drog," upozornil Jan Cimický.Služby otrokářek však velmi často vyhledávají osoby, jež pracují na velmi exponovaných místech. Mnohdy jde o vysoce postavené jedince."Závažnou roli u těchto lidí totiž hraje neurotický fenomén a tím je nadprahová zátěž. Může jít třeba o generálního ředitele velké firmy. Neustále musí rozhodovat o závažných věcech a právě tito šéfové chtějí občas zažít něco, co nebudou regulovat oni sami. Ten jev se nazývá polarita emocí. Chtějí prožít něco přesně opačného, než v zaměstnání mají každý den. Proto se ochotně nechávají zotročovat a třeba mrskat bičem," vysvětluje lékař.