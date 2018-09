Přítel Tomáš mě dokázal zkrotit, přiznala těhotná Mesarošová

Jste těhotná. Miminko bylo v plánu?

Teď v září oslavím třiatřicáté narozeniny, takže už byl čas. Myslím, že jsem si tatínka svého dítěte vybrala dobře. Tomáš je skvělý chlap, jsem spokojená. Dokázal mě zkrotit. Moc si rozumíme, takže jsme si řekli, proč nezaložit rodinu.

Kdy máte termín?

26. září, ale mé šťastné číslo je 12, takže kdyby se to povedlo 12. září, bylo by to fajn. Jsem narozená 15. září, tak uvidíme, nechám to na něm, kdy se mu bude chtít jít ven.

Ještě nyní krátce před porodem jste se nechala nafotit na titulní stranu magazínu. Byla jste při focení i nahá?

Byla jsem úplně nahá a pak jsem měla přes sebe takové bílé šátky. Chtěla jsem, aby to bylo decentní. Měla jsem jen malý problém s tím, že můj výraz v obličeji nebyl maminkovský. Házela jsem tam spíše ty své výrazy z modelingu.

Když přišla nabídka na focení, neváhala jste?

Ani sekundu. Miluji magazíny a zvlášť tento. Věřím, že to bude mít dobré ohlasy. Navíc Agáta Prachařová je má velká kamarádka a rozhovor se mnou dělala právě ona. Spojily jsme obě příjemné s užitečným. Byla jsem totiž konečně u ní doma, kde jsme pracovaly a udělaly si zároveň i holčičí den.

Agáta má doma už dvě děti. Dala vám nějaké rady do života?

Dávala mi rady. Taky se ptala, jestli mám monitor dechu. Že nejlepší je, když budu mít jeden v postýlce a jeden v kočárku. Má to zmáklé a já jsem vděčná, že mi řekla, co opravdu je potřeba a co je naopak zbytečné. Agáta je dobrá máma. Znám její děti a její rady si rozhodně beru k srdci.

Možná i díky ní si třeba více uvědomujete, že se žena nemusí bát, že s narozením dítěte končí její kariéra.

Přesně tak. Já totiž pracuji pořád. Mám svou agenturu, ale chtěla bych polevit a věnovat se miminku. Určitě neplánuji, že bych hned šla do práce po půlroce. Chtěla bych si to více užívat jako máma. Moc se na to těším.

Dominika Mesarošová



Ultrazvuk vám ukázal, že je to kluk. Stále to platí?

Ano. Bude to kluk jako buk. To je jediné, co jsem chtěla prozradit, protože jméno neřeknu. Bojím se, aby mi ho ještě některé těhulky nevzaly. Je trochu neobvyklé a mně se líbilo. Já i Tomáš jsme každý měli svou variantu, ale nakonec jsem si prosadila svoje.

Dříve bylo zvykem nejdřív svatba, pak dítě. Vy máte dítě, ale co ta svatba?

Svatba teď nebude, protože se nechci vdávat jako těhotná, nebo krátce po porodu. Určitě ale k oltáři chci. U mě platí zasaď strom, postav dům a zploď syna, to se nám povedlo. Syna zplodil přítel, dům teď doděláváme a chceme vše stihnout ještě do porodu. Myšlenky na svatbu teď momentálně nemáme. Ještě je čas.

Chodila jste na předporodní kurzy?

Vůbec. Nic jsem nečetla a nikam jsem nechodila. Informace sbírám za provozu. Spíše se hodně ptám zkušených. Ani se nebojím, naopak se těším.

Dominika Mesarosová s přítelem

Kde rodíte?

V Podolí, kde jsem se narodila i já. Je to má srdcovka, proto jsem si moc přála, abych mohla rodit právě tam. Vím, že jsem v dobrých rukou už od začátku, co jsem otěhotněla. Pan docent Krofta je vyhlášený na císaře. Doufám, že budu mít přirozený porod, ale je třeba myslet na vše.

Kdo vám po porodu bude na blízku?

Přítel si naplánoval volno, takže bude u porodu i pomáhat po porodu. Žijeme v Brně. Má rodina je v Praze, Tomáš má rodinu zase v Hodoníně. Takže budou muset dojíždět, nebo budeme jezdit my za nimi.

Plánujete velkou rodinu?

Uvidím, jak to půjde s prvním miminkem. Doufám, že to bude hodný kluk, protože zatím to vypadá, že mám klidné těhotenství. Když mi dá zabrat, tak si to asi rozmyslím. Každopádně bych se nebránila mít brzy druhé.