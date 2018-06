Mužům se líbí má madla lásky, nikdo si nestěžoval, říká Mesarošová

Navštívila jste kliniku krásy, co si na sobě chcete nechat upravit?

To znělo, jako kdybych nic nepotřebovala. Ráda vypadám dobře a lehké špíčky by chtěly trochu opravit, takže proto jsem tady.

Kde máte špíčky?

Trochu mě trápí madla lásky a pak kůže pod podprsenkou. Tam už je to takové volnější, takže by to chtělo dát do formy.

Nelíbí se vám vaše křivky, nebo snad příteli?

Mužům se líbí má madla lásky, nikdo si nikdy nestěžoval, ale musí být aspoň trochu zpevněné a musí to nějak vypadat. Určitě nechci být hodně hubená, líbí se mi, když je ženská ženskou. Ale je to třeba trochu poupravit a dát se do formy. Vždycky jsem všechno dělala kvůli sobě. Nikdy kvůli partnerovi. Chci být sama se sebou spokojená a to, že se líbím i partnerovi, je takový bonus pro ně.

Rozhodla jste se pro bezbolestnou liposukci. Je něco, co ještě chystáte?

Možná po dětech, momentálně určitě ne. Mám dvakrát zvětšovaná prsa, to všichni víme, víc už není třeba. Kolem čtyřiceti let určitě přijde něco, co mě bude trápit, ale teď jsem sama se sebou spokojená.



Co na vás chlapi mají nejradši, když pominu charakter?

Já zrovna chtěla říct, že smysl pro humor a to, že se mnou není nuda. To je otázka spíš na ně. Já myslím, že musí člověk zaujmout celkově. Samozřejmě mojí předností jsou prsa a myslím, že chlapům se líbí i můj zadek.

A co na sobě máte nejradši vy sama?

Já se mám ráda celá.

Učíte také dívky ve svém kurzu, aby se měly rády?

Ano, pořádám kurzy pro holky, kde je učíme, jak se mají líčit, česat, komunikovat. Jak se mají v životě prezentovat a učíme je i zdravému sebevědomí. Devadesát procent holek, které se přihlásí, si totiž nevěří.

Cílem je tedy dodat ženám sebevědomí?

Přesně tak. Hodně holek si i díky kurzu najde partnera, takže i o tomhle to je. Naučí se česat, líčit, chodit na podpatcích a celkově se prezentovat.

Jak nejraději trávíte čas?

Mám jednu dobrou vlastnost, umím být sama. Čas trávím nejraději ve svém domečku za Prahou, kde bydlím opravdu skoro na vesnici. Když mám volné dny, tak je strávím doma a čtu si, nebo koukám na televizi, zacvičím si, nebo si v létě zaplavu v bazénu. Není vůbec problém být sama. Teď si single život opravdu užívám.

Když vám skončí vztah, poučíte se z vlastních chyb?

Rozhodně se z vlastních chyb učím. Přinese mi to zkušenost do dalšího vztahu, kdy vím, co jsem dělala špatně.

Co vy sama oceňujete a hledáte u mužů, ale ještě jste to nenašla?

Určitě jistotu a zázemí. Tu jistotu, kdy nepotřebuji, aby mě muž zahrnoval luxusem. Tuto éru, kdy jsem to vyhledávala a bavilo mě to, už mám za sebou.

Takže lidé vás už tolik nenazývají zlatokopkou?

Čím jsem starší, tak to opadlo. Vždycky jsem byla soběstačná a vždycky budu. Mám agenturu, práci, která mě živí, dělám stále modeling a nikdy jsem nebyla finančně závislá na partnerovi. To, že partner vždy finance měl, bylo jen plus. Dnes to u mě o tomhle už vůbec není.