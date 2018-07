Módní masáž z Varů: Mesarošová v těhotenství sází na pohodlí

VÝBĚR OBLEČENÍ

Můj dnešní outfit se odvíjí od toho, že je venku chvilku zima a chvilku horko. Proto jsem si oblékla šaty, které jsou letní a volnější, ať se mi tam ještě vejde bříško. Přes šaty mám džínovou bundičku, kterou mám už hodně dlouho a je pro mě nadčasová.

VÝBĚR OBUVI

Obula jsem si opět pohodlné botičky s kamínky Swarovski. Ty vyšly na dost peněz. Kolik to bylo, to už si raději nepamatuji. Je to unikát, proto si je beru jen na zvláštní příležitost.

DOPLŇKY

Kabelka je od mé hodně oblíbené značky. Šperky mám na krku i na ruce. Téměř je nesundavám. Nejdražší kousek jsou hodinky. Když by to nebyly Rolex, tak by to bylo smutné. Je to hodně luxusní značka, na čemž já ujíždím.

VLASY A MAKE-UP

Vlasy jsem jen vyžehlila a prakticky sepnula ze stran. Make-up jsem si také udělala sama, je hodně jemný. Doufám, že se mi to povedlo.