Dlouhonohé blondýny už ve světě nefrčí, tvrdí modelka Kadlčková

"Zatím jsou ještě dlouhonohé blondýny v kurzu. Ale ve světě už je to tak, že se pořád někdo snaží přijít s něčím novým, údajně zajímavějším. Vznosná blondýna je už klasika," tvrdí Dominika ze své zkušenosti.

Tu si před časem oblíbili i televizní diváci v seriálu Ulice coby vnučku Vlastimila Peška. Zatím se modelingem úspěšné živí, ale myslí na to, co bude za pár let.

"Sázím na vzdělání, proto studuji podnikatelskou ekonomickou školu. Kdoví, jak budu vypadat třeba za pět let. Teď se v modelingu hledají zrzavé, pihaté, silnější i menší. Nebo extrémně vysoké. Teď už nikdo nehledá dokonalost, každý chce něčím šokovat. A hezkou holkou už nikdo nešokuje," tvrdí.

Dominika Kadlčková

Koncem ledna odlétá Dominika na dva měsíce do Kapského Města, potom do Prahy a pak zase do Londýna, kde se bude procházet na módních molech. Ale teď - a pak mezi cestami - vymění molo za divadelní prkna. V Divadle Radka Brzobohatého hraje totiž roli Kazi v komedii Františka Ringo Čecha Dívčí válka.

"Cítím se na jevišti lépe než na molu. Na něm jen chodím sem a tam v pěkných šatech. Ale na divadelních prknech v Dívčí válce mohu ještě dát lidem i radost, aby na chvíli zapomněli na své starosti," dodává Kadlčková.