Dominika Hužvárová: jak vypadá nejkrásnější dívka Eura 2008

Jste tváří fotbalového šampionátu. Jak jste se o téhle soutěži doslechla?

Asi před dvěma měsíci jsem na ni narazila na internetu. Poslala jsem jim své fotky, za měsíc mi přišlo blahopřání, že postupuji mezi šestnáct dívek – každá jsme byla z jedné země, která se účastní šampionátu. Celkem se nás prý přihlásilo dvanáct set.



A jak to pokračovalo dál?

Poslali mi letenku, přiletěla jsem v úterý, ve středu začal program, ve čtvrtek focení a setkání s novináři, v pátek jsme nacvičovaly choreografii na finálový večer a v sobotu to proběhlo. Protože jsem zvítězila, zůstala jsem tam až do neděle.



Byli při tom rodiče?

Ne, mamince jsem po skončení soutěže poslala esemesku, že přijedu později. Byla trochu v šoku.



Podle jakých kritérií vás vybírali?

Z fotbalových pravidel nás nezkoušeli, nemusely jsme ani fotbal umět hrát. Byla to klasická soutěž krásy, výjimečná byla jen promenáda v dresu s míčem a vlajkou.



Víte alespoň, s kým český tým hraje na mistrovství ve skupině?

Švýcarsko, Portugalsko, Turecko. Vím to, protože i my jsme soutěžily ve stejných skupinách. Z každé postoupily dvě dívky do užšího finále.



V kolika letech jste byla poprvé na fotbale?

Asi v deseti, táta mě vzal na ostravský Baník. Kam jinam, jsem přece z Havířova.

