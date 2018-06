Má přesně moje šediny i všechny vrásky, chválí Hašek svou sochu

"Vypadá to hezky. Mám tam trošku delší vlasy než dneska. Ale je to fantastický. Jsou tam všechny detaily, každý vlásek, každá vráska. Ty barvy jsou neskutečné, to trefili. Že to bude takhle identické, jsem nečekal," řekl iDNES.cz Dominik Hašek, když poprvé uviděl hlavu své figuríny, kterou dokončili v Paříži.

"Sochu mám i v Buffalo, ale ta není takto identická. Jsem tam v brankářském dresu, v masce. Ale takováto je první na světě," dodal hokejista, který se s tvůrci sešel dvakrát.

V pražské pobočce bude kolem 90 figurín. Výroba jedné z nich trvá několik měsíců a cena začíná na jednom milionu korun. Jedná se totiž o umělecká díla, kterým předchází pečlivé měření, studování originálu podle naskenovaných proporcí nebo fotografií. Na výrobě se podílejí špičkoví sochaři, vlásenkáři, kostyméři a další zástupci uměleckého týmu Musée Grévin Paris.



V ateliéru muzea vznikají ze všeho nejdřív voskové odlitky. Ročně se tu spotřebuje 100 kilogramů vosku. Každý jednotlivý vlásek, vous či štětinka obočí se musí do vosku ručně vpíchnout. Na každou hlavu se přitom použije přibližně 500 tisíc vlasů.

Každé z muzeí je jedinečné a přizpůsobené krajině, v níž se nachází. Autor vizuální podoby a scény pražské pobočky Julien Bertevas proto spolupracoval i s českým historikem.

"Pomohl nám, abychom vybrali ty nejlepší scény, aby to bylo zajímavé i z historického hlediska. Bude tam třeba pražská defenestrace, upálení Jana Husa, alchymistická dílna a kabinet kuriozit Rudolfa II.," prozradil Bertevas, jehož nejoblíbenější postavou je Krteček.

Ředitelka Grévin International Béatrice de Reyniés Autor vizuální podoby a scény Musée Grévin Praha Julien Bertevas

Muzeum voskových figurín Grévin funguje v Paříži už od konce 19. století. Loni vznikla pobočka v kanadském Montrealu a Musée Grévin Praha otevře své brány 1. května v Celetné ulici.

"Praha je bohatá historií, památkami, kulturou. Ale bohužel jsme dlouho hledali místo, a to jsme začali už v roce 2011. Nyní se nám podařilo najít vhodné prostory, které budou zajímavé pro všechny zahraniční i domácí turisty," řekla ředitelka Grévin International Béatrice de Reyniés.

VIDEO: Roman Šebrle reaguje na voskovou figurínu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu