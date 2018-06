Hašek o vztahu se Šmuclerovou: Nebyla to láska na první pohled

"Líba se zachovala jako lídr. Toho, že takto vystoupila a oznámila, o koho se jedná, si velice vážím," řekl Hašek (o oznámení vztahu čtěte zde).

Pár se poprvé potkal koncem minulého roku a podle sportovce to nebyla láska na první pohled. Jejich vztah se prý začal rozvíjet až letos v létě.

"Jak jsem již řekl dříve, můj rozvod s novým vztahem naprosto nesouvisí," tvrdí hokejista.

Manžel Libuše Šmuclerové Roman vidí situaci ve svém manželství jinak. Na svých facebookových stránkách napsal, že za rozpad jeho manželství může právě hokejista.

"Jsem rád, že už nemusím tajit, že ten, kdo mi chodil za ženou a do baráku je Dominik Hašek. Jsem životní optimista, tohle je šance najít si ženu, která mě bude mít ráda a bude si mě vážit. Jak píše pan Hašek, láska na první pohled to není. Tak mu přeji, aby mu rozbití dvou rodin vyneslo náhradu za kariéru v NHL," napsal Šmucler na Facebooku.

Roman Šmucler se na své facebookové stránce vyjádřil k novému vztahu své manželky (11. prosince 2012).

Hašek si na své nové partnerce váží i toho, že ho podporovala v době, kdy se rozhodl ukončit kariéru.

"Líba moji přípravu i to, že jsem se nakonec s žádným mužstvem v zámoří nedohodl, prožívala a byla mi velkou oporou. I za to si jí velmi vážím. Teď, když nehraju, jí to mohu vracet a podporovat naopak ji," míní hokejista, pro něhož jsou prioritou jejich děti.

"Justýna i Dominika jsou ještě dospívající děvčata a z toho pro nás plynou ty nejdůležitější povinnosti," dodal hokejista.