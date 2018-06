Dominik Hašek nezná prázdniny bez sportu

"Na prázdniny jezdíme vždycky domů do Čech, tady se nám líbí. A vlastně celé léto prosportujeme - hrajeme tenis, squash a chodíme plavat do bazénu. Já si život ani nijak jinak představit neumím. Takže, když se ptáte, jakou dovolenou bych si vysnil, musím říct, že to bude zase o sportu."

