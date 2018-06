Dominik Hašek je myslivec a podniká s nápoji. Do politiky se nechystá

Hašek přišel do studia Rádia Impuls se svým loveckým psem, jehož teď čekají zkoušky, aby se stal psem mysliveckým. „Podařilo se mi udělat loni zkoušky, mám myslivecký průkaz. Mám i zbrojní, takže mohu i střílet. Ale myslivost není o tom střílení, ale o té přírodě. Starat se, aby tady ta příroda byla a ta zvěř v ní. A pakliže tam je, tak samozřejmě by se měla i střílet,“ řekl Hašek.

Kromě toho rozjíždí vlastní byznys s nápoji. „Podnikání je těžké, je to boj. Hlavně boj s konkurencí. Jsou tam intriky, které jsou na hranici legálnosti. Ale jde to dopředu, tak mám z toho radost,“ řekl Hašek.

Nezanedbává ani sport. Jezdí na kole a také pořád hraje hokej. „Pravidelně naskakuji na led, ale už ne jako brankář, ale jako obránce. Jednou týdně si jdu zahrát,“ prozradil Hašek, jenž má už nakoupeny všechny lístky na Mistrovství světa a nehodlá propásnout žádné důležité utkání.

Klape mu to i v osobním životě s Libuší Šmuclerovou. „Jsem rád, že jsme se setkali. Je to přibližně dva, tři roky, co spolu žijeme,“ říká Hašek, i když začátek vztahu si prý už nepamatuje. „Já se setkávám s médii a Libuška pracuje v médiích, takže jsme se potkali u nich v kanceláři,“ vybavil si.

Do budoucna si přeje, aby byli spolu stále šťastní a aby se mu dařilo v podnikání. Ambice zúročit své kontakty a popularitu v politice prý rozhodně nemá. „Párkrát jsem dostal nabídky zúčastnit se kampaně nějaké politické strany a vždycky jsem to odmítl. V tuhle dobu mám jiné povinnosti. Když člověk něco dělá, má to dělat naplno a já se dal do nápojového byznysu a kromě jiného mám pejska, baví mě sport, tak na politiku mi čas nezbývá,“ dodal.