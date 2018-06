Dominik Hašek se rozvádí, s manželkou už nežije půl roku

"Ano, je to pravda, s manželkou Alenou se po vzájemné dohodě rozvádíme," přiznal Revue iDNES.cz Dominik Hašek.

"Samozřejmě je to smutné, když jsme po vztahu, který byl mezi námi téměř 30 let, nenašli způsob, jak v něm dál pokračovat. Bylo to však naše společné rozhodnutí, věřím, že pro dobro nás obou," dodal.

Hašek tak v sedmačtyřiceti letech mění život od základu. Definitivně ukončil svou sportovní kariéru a teď i manželství, z něhož vzešly dvě děti - dvaadvacetiletý Michal a sedmnáctiletá Dominika.

Dominik Hašek s dcerou Dominikou

S manželkou Alenou se dal dohromady už na pardubickém gymnáziu. Následovala ho do zahraničí, kamkoli se stěhoval za prací, a zažila i několik jeho návratů na led.

Krize v manželství ale nějakou dobu trvá. "Rozhodnutí o rozchodu jsme učinili již v první polovině roku, nyní už žijeme každý zvlášť. Zároveň jsme se už dohodli i na všech ostatních důležitých věcech jako je péče o Dominiku či rozdělení majetku. Rozvodový proces, který by měl proběhnout v rámci týdnů, by proto měl být už jen formální záležitostí. S naší dohodou jsme už seznámili i soudce," řekl Hašek.

Za rozpadem vztahu prý nebyl nikdo třetí. "Důvodem našeho rozchodu nebyl druhý vztah ani jednoho z nás. Odděleně žijeme už asi půl roku. Prostě už jdeme každý svou vlastní cestou," dodal náš nejslavnější brankář.