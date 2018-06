Kardinál Duka radí zpěvačkám, aby se prezentovaly hlasem a ne nahotou

Současné popové hvězdy se předhánějí, která ukáže víc ze svého těla a jejich videoklipy bývají hodně dráždivé. Vystavování pozadí a ňader kardinál Duka považuje za nevhodné. „Tady je zapotřebí si uvědomit, že každý obor se prezentuje právě svým uměním. A zpěvák, zpěvačka by se měli prezentovat právě svým hlasem, přednesem. To ostatní patří trošku někam jinam,“ říká.

Zpěváci taky často zpívají o bohu. V jejich textech je často slyšet, že bůh je DJ, popová hvězda nebo rappová hvězda. Duka to za rouhání nepovažuje, je to podle něj ale projev neúcty.

„Přikázání znamená nebrat Boží jméno nadarmo ve smyslu zneužít ho, zhanobit ho. Pokud je to chápáno ve smyslu normálního vztahu k těmto skutečnostem, tak bych to neviděl jako něco zavrženíhodného. Pokud je to tak trošičku zbytečné braní Božího jména nadarmo, pak bych řekl, že je to určitá neúcta a nejen k bohu, ale i k lidem, kteří v něj věří,“ dodává Duka, kterému televize Óčko Gold dala možnost výběru písničky, což byl pro vyznavače vážné hudby trochu oříšek. Jeho píseň na přání odvysílá Óčko Gold ve středu ve 13 a 19 hodin.